เจาะลึกเบื้องหลังโปรสุดล้ำ iPhone 16 ของทรู และได้ร่วมทำหนังโฆษณาเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ติดต่อกัน 2 ปี

รายงานจาก McKinsey ระบุว่า บริษัทโทรคมนาคม (Telco) สามารถสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลได้ หากปรับตัวสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าด้วยกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การสื่อสารเชิงรุก การมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ การทำความเข้าใจและปรับแต่งบริการเฉพาะบุคคล และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่ผ่านมา ทรูได้สร้างปรากฏการณ์สำคัญมากมายที่มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หนึ่งในนั้นคือ การเป็นบริษัทแรกในไทยที่นำ iPhone เข้ามาให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ พร้อมกับการใช้งานบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลานั้นในปี 2566 ทรูเป็นพาร์ตเนอร์หนึ่งเดียวในไทยที่ได้ร่วมกับ Apple ทำหนังโฆษณาเปิดตัว iPhone 15 และล่าสุดคือ iPhone 16 ที่ทรูยังเป็นพาร์ตเนอร์หนึ่งเดียวที่ได้สร้างหนังโฆษณาที่ชื่อว่า ‘Impossible Deal of the Future’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของทรู ในเส้นทางสู่การเป็น Global Player ที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์ระดับโลก พร้อมการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับครีเอทีฟเอเยนซีระดับสากลแนวคิดเบื้องหลังโฆษณานี้แสดงถึงเป้าหมายของทรู ที่ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังมองไปถึงอนาคต โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นที่ตั้ง และพร้อมมอบประสบการณ์ตลอดจนการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดไปย้อนกลับไปในปี 2552 ทรูเป็นรายแรกที่นำ iPhone เข้ามาในประเทศไทย จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นว่า ฟีเจอร์ของ iPhone สอดคล้องกับการเป็นผู้ให้บริการ 3G รายแรกในประเทศไทย ซึ่งทรูมีการลงทุนพัฒนาเครือข่าย 3G ที่พร้อมให้บริการสื่อสารครบวงจร และสามารถมอบประสบการณ์การใช้งาน iPhone 3G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดในขณะนั้นและในปี 2566 ทรูได้เป็นพาร์ตเนอร์หนึ่งเดียวที่ได้สร้างสรรค์หนังโฆษณา iPhone 15 ร่วมกับ Apple นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของวงการโทรคมนาคมประเทศไทย และในปี 2567 นี้ ทรูยังคงสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง ที่ได้ทำหนังโฆษณา iPhone ติดต่อกันเป็นปีที่ 2“การที่ทรูได้ร่วมทำงานกับ Apple เพียงรายเดียวในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าเราได้รับการยอมรับในระดับ Global”ให้ความเห็นพร้อมเล่าต่อว่า“ทรูมีจุดยืนที่คล้ายคลึงกับ Apple นั่นคือความต้องการสร้างความแตกต่างอยู่เสมอ โดย Apple เป็นผู้นำในด้านของอุปกรณ์การสื่อสาร สำหรับทรูเป็นผู้นำในด้านโทรคมนาคมที่เวลานี้ให้บริการเครือข่าย 5G ทั่วประเทศไทย พร้อมขยายไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกมิติ สร้างความสะดวกสบายที่เรียกว่าเป็น Everyday Living Tech ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทรูได้คิดนวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าเสมอ และในปีนี้มีโปรโมชันที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน“การที่เราคิดแบบ Global และทำการตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้าคนไทย (Act Local) ทำให้ได้รับการยอมรับในเรื่องการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพระดับสากล และสามารถส่งมอบแนวคิดของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างเต็มที่”โปรโมชัน iPhone ของทรูและดีแทคในปีนี้ มีคำจำกัดความว่า เป็นโปรโมชันล้ำสมัยที่สุดและเป็นเจ้าแรกในไทย โดยสื่อสารออกมาในชื่อว่าที่ตั้งใจดูแลลูกค้าที่ซื้อ iPhone 16 ไปถึงอนาคต คือซื้อ iPhone ทุกรุ่นปีนี้ การันตี ราคาดีที่สุด และนำไปแลก iPhone รุ่นใหม่ปีหน้าฟรี ที่สำคัญเพียงดูแลเครื่องให้สภาพดี นับเป็นโปรโมชันที่ผ่านการคิดจาก Insights และตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบความคุ้มค่าในแง่ของการใช้งานและการอัปเกรดเครื่องใหม่อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้นำมาสู่การเล่าเรื่องหนังโฆษณาในไอเดียของ ‘Impossible Deal of the Future’ โดยได้ทีมงานสร้างสรรค์หนังโฆษณาในระดับแนวหน้าที่มีผลงานติดอันดับโลกมาร่วมรังสรรค์เช่นกัน ซึ่งรับหน้าที่เป็นครีเอทีฟเอเยนซี และมีเป็นโปรดักชันเฮ้าส์“จากจุดเด่นของ ‘โปรข้ามเวลา’ ทีมครีเอทีฟได้มานำมาตีความและเล่าเรื่องผ่านการเดินทางข้ามเวลา ผ่านชายหนุ่มที่เดินทางจากอนาคตมาแนะนำ ‘โปรโมชันที่มีความคุ้มค่า’ ให้ตัวเองในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆ นี้ไป เพราะคนที่เสียดายจะเป็นเพียงตัวเราเองเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดได้เท่าตัวคุณเอง”เล่าถึงที่มาของคอนเซ็ปต์ทุกขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่การนำเสนอไอเดีย ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของ Apple ที่เข้ามาร่วมเสนอมุมมองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าร่วมกัน และยังได้มาเป็นผู้กำกับ ถ่ายทอดแนวคิดออกมาเป็นหนังโฆษณาสู่สายตาทุกคนผ่านการทำงานอย่างละเอียดและพิถีพิถัน เพื่อผลงานในมาตรฐานระดับโลกหากใครที่ได้ดูหนังโฆษณาเรื่องนี้แล้วจะได้เห็นเส้นเรื่องและภาพที่ดูแปลกตาในสไตล์ของ Sci-Fi โดยเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่พัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตจนมาเจอป้ายโฆษณา iPhone 16 และประสบเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย ในแง่ของขั้นตอน Production ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ให้งานภาพออกมาดูล้ำสมัย เช่น เทคนิค Face Morphing การเปลี่ยนใบหน้าของตัวละครแต่ลึกลงไปกว่านั้น หนังโฆษณาความยาว 45 วินาที อัดแน่นด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่สะท้อนถึงความเป็น Innovative Telco Tech ของทรูไว้อย่างครบถ้วน โดยไม่ลืมให้ความสำคัญกับ Human Touch ซึ่งเป็นความเข้าใจผู้คนและลูกค้า ที่เป็นจุดเด่นของทรูมาโดยตลอด และต่อไปนี้คือเทคนิดการเล่าเรื่องที่ส่งมอบแนวคิดและจุดยืนของทรูไว้อย่างดีการเดินทางข้ามเวลาเป็นแกนหลักของเรื่องราว สะท้อนถึงความก้าวหน้าของทรูในการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการล้ำหน้าที่ตอบสนองต่ออนาคตเสมอการเปลี่ยนใบหน้าของตัวละคร แฝงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการพัฒนาเครือข่ายของทรูที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องสื่อถึงภาพอนาคตที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย สะท้อนความเป็น Telco Tech ที่ก้าวล้ำในการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ทำให้ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสารอย่างแท้จริงตัวละครมีเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักที่มาพร้อมหนังสือพัฒนาตัวเอง ตัวละครประกอบหลายวันหลายอาชีพ แสดงถึงการที่ทรูเข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม และสามารถปรับตัวให้บริการเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนการตลาดสำคัญในประเทศไทยคือการเน้นโปรโมชันที่คุ้มค่าในทุกสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี ทรูได้คิดและนำเสนอโปรโมชันที่มองลึกไปถึงการดูแลลูกค้าในระยะยาว โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดราคาหรือข้อเสนอดึงดูดใจเพียงชั่วคราว แต่คือการมอบสิทธิประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต“ยิ่งลูกค้าอยู่กับเรานาน เรายิ่งตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบเปลี่ยน iPhone ทุกปี ก็มั่นใจได้ในความคุ้มค่าอย่างแน่นอน ไม่ว่า iPhone รุ่นต่อไปราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทรูพร้อมจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้อย่างดี ในมุมของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ Ecosystem ที่ทรูเตรียมไว้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”กล่าวทิ้งท้าย