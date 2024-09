AIS ต่อยอด Open API เชื่อมต่อ APIs ผ่านแพลตฟอร์ม BAEx

นายภูผา เอกะวิภาต รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายใหม่เพื่อขยายศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจไทยในระดับภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีของการให้บริการโทรคมนาคม ด้วยการสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยีกับสมาชิกในกลุ่ม Bridge Alliance ทำให้การแบ่งปันและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เป็นไปอย่างก้าวกระโดดรวมถึงสร้างความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน ผ่าน BAEx ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางสำหรับ API โดยทำให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของ AIS และผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเครือพันธมิตรได้อย่างง่ายดายเพียงเชื่อมต่อที่ระบบเดียวโดย AIS เปิดให้บริการการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึง และใช้งานบริการโทรคมนาคมนี้ผ่านแพลตฟอร์ม AIS Open API ที่ทำงานและเชื่อมต่ออยู่บน BAEx โดยพร้อมให้บริการได้แล้ววันนี้กับ Number Verify API ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ SIM Swap API ที่ช่วยตรวจสอบการใช้งาน SIM ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข และ Device Location API ที่ช่วยตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและแม่นยำ เทคโนโลยีเหล่านี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคสำหรับความร่วมมือกับ Bridge Alliance เพื่อเชื่อมต่อ AIS Open API กับแพลตฟอร์ม Bridge Alliance’s API Exchange (BAEx) ซึ่งมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำอีก 12 ราย ประกอบด้วย Airtel, China Unicom, CSL, CTM, Globe, Maxis, Mobifone, Optus, Singtel, SK Telecom, Taiwan Mobile และ Telkomsel จะทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ APIs ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายต่างๆ ผ่านการเชื่อมต่อเพียงระบบเดียวและภายใต้สัญญาเดียวปัจจุบัน BAEx ให้บริการ Silent Network Authentication API* เช่น Number Verify และ SIM Swap ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลเรียลไทม์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการตรวจสอบการยืนยันตัวตน และการป้องกันการฉ้อโกง APIs เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Fintech, e-commerce และบริการสื่อออนไลน์สามารถมีกระบวนการตรวจสอบตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยในลำดับถัดไป BAEx จะเปิดตัว APIs เพิ่มเติม อาทิ eKYC (electronic know your customer) หรือการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ QOD (Quality-of-Service on Demand) APIs หรือการปรับคุณภาพของบริการตามความต้องการ โดยลดความซับซ้อนของโมเดลเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจ และขั้นตอนทางเทคนิคสำหรับการใช้งาน APIs ต่างๆ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกความยุ่งยาก สร้างโอกาส และรายได้ใหม่ๆ ให้ธุรกิจผ่านการเข้าถึงความสามารถของการให้บริการทางโทรคมนาคมได้AIS ร่วมกับ Bridge Alliance และผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เข้าร่วมใน BAEx จะร่วมกันทำกิจกรรมด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการใช้งาน APIs ในกลุ่มธุรกิจ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจทั่วโลก สามารถเยี่ยมชม https://www.bridgealliance.com/baex/ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับ BAEx และ https://www.ais.th/business/enterprise/technology-and-solution/communication/ais-open-api เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIS Open API