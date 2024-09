ทรู-ดีแทคพร้อมขาย iPhone 16 กับ 'โปรข้ามเวลา' ที่คุ้มกว่าใคร

iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ที่ใช้ชิป A18 Pro พร้อมประสิทธิภาพ CPU ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น ระบบควบคุมกล้อง ฟีเจอร์กล้องระดับมืออาชีพที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัย และการเพิ่มพลังแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานมากขึ้นอย่างมหาศาลApple Watch Series 10 ซึ่งเป็น Apple Watch ที่บางที่สุดจนถึงตอนนี้ มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดและล้ำสมัยที่สุดของ Apple Watch การชาร์จที่เร็วขึ้น การตรวจจับความลึกของน้ำและอุณหภูมิ และข้อมูลด้านสุขภาพและฟิตเนสที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ watchOS 11Apple Watch Ultra 2 สีดำที่สวยงามพร้อมสาย Titanium Milanese Loop ใหม่ รวมทั้ง AirPods ชุดใหม่ที่มีการออกแบบอย่างล้ำสมัยทั้ง AirPods 4 ดีไซน์ใหม่ถอดด้ามและ AirPods Max ที่มีตัวเลือกสีใหม่ลูกค้าสามารถสั่งจอง iPhone 16 จากทรู และดีแทคล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ และจะเริ่มวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 8.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://deal.true.th/apple/iphone-16.htmlนายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเทียบชั้นมาตรฐานโลกให้ลูกค้าชาวไทยทั้งเรื่องของเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงที่สุดทั่วไทย และนวัตกรรมสินค้าสุดล้ำระดับโลกอย่าง iPhone จึงเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะวางจำหน่าย iPhone 16 ซีรีส์ใหม่บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจากทรูและดีแทค และเชื่อว่าลูกค้าจะชื่นชอบในระบบควบคุมกล้อง ซึ่งเป็นฟีเจอร์กล้องระดับมืออาชีพ รวมถึงอีกหลากหลายฟีเจอร์ใหม่ที่ล้ำสมัยพร้อมกันนี้ พบกับโปรโมชันที่ล้ำกว่าใคร เพื่อต้อนรับการมาของ iPhone 16 ซีรีส์ในไทยครั้งนี้ คือ “โปรข้ามเวลา” ซื้อ iPhone16 ซีรีส์ วันนี้ ใช้ครบปีแลก iPhone รุ่นใหม่ ฟรี ซึ่งเป็นโปรโมชันแนวคิดใหม่ที่ให้สิทธิพิเศษอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่กับทรูและดีแทคได้ง่ายๆ ทุกปี พิเศษ! เฉพาะลูกค้าทรู ดีแทค เท่านั้น ซื้อ iPhone 16 ทุกรุ่นปีนี้ การันตีราคาดีที่สุด และแลก iPhone รุ่นใหม่ปีหน้าฟรีเก่าแลกใหม่ : iPhone 16 Pro ราคาเริ่มต้นเพียง 23,200 บาท หรือ ผ่อน 0% 36 เดือน เริ่มเพียง 645 บาทต่อเดือนเก่าแลกใหม่ : iPhone 16 ราคาเริ่มต้นเพียง 13,200 บาท หรือ ผ่อน 0% 36 เดือน เริ่มเพียง 367 บาทต่อเดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://deal.true.th/apple/iphone-16.htmlข้อเสนอสุดพิเศษ! โปรข้ามเวลา (The Impossible Deal of The Future)* ซื้อ iPhone 16 รุ่นใดก็ได้ พร้อมสมัครแพกเกจรายเดือนตั้งแต่ 1,299 บาทขึ้นไป สัญญา 12 เดือนเมื่อครบสัญญา รับสิทธินำ iPhone 16 รุ่นที่ซื้อมาแลกซื้อเป็น iPhone รุ่นใหม่ ราคาเริ่มต้น 0 บาท (ฟรี) เมื่อได้รับการตรวจสอบประเมินสภาพเครื่องเกรด A โดย iPhone รุ่นใหม่ต้องมีราคาเปิดตัว น้อยกว่าหรือเท่ากันกับ iPhone 16 รุ่นที่นำมาแลก กรณี iPhone รุ่นใหม่มีราคาขายเปิดตัว สูงกว่า iPhone 16 รุ่นที่นำมาแลก ลูกค้าต้องชำระเพิ่มสำหรับส่วนต่าง ของราคาขายปกติสมัคร “โปรข้ามเวลา” ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.67-31 ธ.ค.67 นี้