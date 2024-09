'ทรู' จับมือ 'อินเทล' ปล่อยโซลูชันเด็ด เขย่าวงการแพทย์ไทย

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.67เปิดเผยว่า ทรูบิสิเนส จับมืออินเทล ปฏิวัติวงการสาธารณสุขไทยสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการใช้เครือข่ายทรู 5G ผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของอินเทล เปิดตัว 7 โซลูชัน Smart Healthcare ครอบคลุมการวินิจฉัย รักษา และการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเสริมขีดความสามารถของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายพิชิต กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ได้พัฒนาโซลูชันที่ใช้ AI และซอฟต์แวร์ OpenVino ของอินเทล เช่น โซลูชัน Digital Patient Twin ซึ่งใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับ Intel Edge AI ช่วยให้แพทย์สามารถดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำแบบเรียลไทม์ โซลูชัน Smart Healthcare ที่บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ในระบบดิจิทัล เพื่อให้ AI วิเคราะห์เชิงลึก ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดต้นทุนการรักษา และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในทุกพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพกล่าวว่า โซลูชันที่เชื่อมโยงระบบสุขภาพเข้ากับแพลตฟอร์ม AI และเครือข่าย 5G ของทรู เช่น1.โซลูชัน Telemedicine และ Tele ICU ผ่านเครือข่าย 5G ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ลดการเดินทางไปโรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล 2.แพลตฟอร์ม Future of Large Language Model (LLM) ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์อาการเบื้องต้นของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถกรอกข้อมูลอาการและประวัติการรักษาผ่านระบบ AI ที่ประมวลผลจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุด ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการรอพบแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว3.แพลตฟอร์ม Pathology as a Service ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยสแกนและวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและเลือด โดยเปลี่ยนภาพพยาธิวิทยาเป็นดิจิทัล ทำให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งรวดเร็วกว่าเดิมถึง 2,000 เท่า จาก 2 สัปดาห์เหลือเพียง 5 นาที เพิ่มความแม่นยำและช่วยให้แพทย์ทั่วโลกสามารถร่วมวินิจฉัยแบบเรียลไทม์ แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4.Ophthalmology as a Service แพลตฟอร์มนี้เน้นการวิเคราะห์และคัดกรองโรคจักษุวิทยา เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อมและเบาหวานขึ้นตา โดยใช้กล้องเรตินาขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีโดยไม่ต้องใช้ยาหยอดขยายม่านตา ทำให้การตรวจเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น1.โซลูชัน Digital Patient Twin (PMaaS) ที่ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น อุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ และตำแหน่งบนเตียง ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ ช่วยให้ทีมแพทย์สามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่รบกวนการพักฟื้น และ 2.Residential Care Management แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้อุปกรณ์ Edge IoT และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนรถเข็นหรือแท็บเล็ตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและสุขภาพของผู้สูงอายุ พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 5G เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถติดตามการดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนเมื่อพบความเสี่ยงการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ โซลูชัน PACS ช่วยจัดเก็บและประมวลผลภาพถ่ายทางการแพทย์ เช่น ฟิล์มเอกซเรย์และซีทีสแกน โดยใช้ระบบ AI และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคลาวด์ ทำให้สามารถใช้งานได้จากระยะไกลและเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยนอกจากนี้ ตัวอย่างจากการใช้งานจริง เช่น การวิเคราะห์เนื้อเยื่อเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งได้เร็วกว่าเดิมถึง 2,000 เท่า และโซลูชัน Digital Patient Twin ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยได้สูงขึ้น 30% โดยไม่ต้องรบกวนการพักฟื้น