'ดีป้า' จัดเต็ม! เปิดแผนปี 68 ท้าชนทุกขีดจำกัด ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.67 นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในงาน depa Digital Intelligence ว่า ปีงบประมาณ 2568 ดีป้าได้รับงบประมาณ 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินเดือนพนักงาน 200 ล้านบาท งบผูกพันสร้างอาคาร Thailand Digital Valley 900 บาท โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล 80 ล้านบาท โครงการทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัล 320 ล้านบาท และโครงการสมาร์ทซิตี้ 300 ล้านบาทซึ่งดีป้าจะยังคงดำเนินงานตามแนวคิด Perform Better, Think Faster and Live Better เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นการยกระดับกำลังคนดิจิทัลผ่านการสอนทักษะโค้ดดิ้งที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับประชาชนทุกวัย พร้อมพัฒนานิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานในสายเทคโนโลยี อีกทั้ง ยังสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้นและหนังใบ้ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และดำเนินโครงการ depa ESPORTS เพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม ESPORTS ของไทย นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพ และโครงการสำคัญต่างๆ เช่น 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (OTOD) (ชุมชนโดรนใจ) 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (สมาร์ทลีฟวิ่ง) และ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ทุเรียนดิจิทัล) พร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย แผนส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain และ Quantum Computingทั้งนี้ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ดีป้าสนับสนุนโครงการกว่า 1,560 โครงการ ผ่าน 13 มาตรการช่วยเหลือ รวมวงเงินอนุมัติกว่า 1,930 ล้านบาท สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 24,300 ล้านบาท โดยดีป้าดำเนินงานตามแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งการยกระดับกำลังคน การเปลี่ยนเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่ดิจิทัล การสร้างโอกาสใหม่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในการยกระดับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ดีป้าแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ โครงการ Coding Thailand ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2560 โครงการ Coding for Better Life เพื่อสร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย การให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงการ CONNEXION ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสร้างยอดขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และมุ่งเปลี่ยนเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นอกจากนี้ ยังได้จัดทำบัญชีบริการดิจิทัลที่รวมสินค้าและบริการจากดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านมาตรฐาน dSURE โดยมีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 400 รายการ ในการสร้างโอกาสใหม่และกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียม ดีป้าได้ส่งเสริมให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และเมืองต่างๆ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อีกทั้ง เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในโครงการ Thailand Digital Valley ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอาเซียน โดยล่าสุดเปิดให้บริการอาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center พร้อมพื้นที่เรียนรู้ด้านดิจิทัล ขณะที่อาคารอื่นๆ ในโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568