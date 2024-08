5 คอร์ส GenAI ยอดนิยม ฮิตที่สุดในประเทศไทย / รากาฟ กุปตา

ถึงแม้บางคนอาจคิดว่า Generative AI (GenAI) จะเข้ามาแทนที่งานในหลากหลายตำแหน่งทั่วโลก แต่แท้จริงแล้วผู้ที่มีทักษะด้าน AI ต่างหาก ที่จะเข้ามาแทนกลุ่มคนที่ไม่มีทักษะในด้านนี้ เนื่องจากทักษะด้าน AI มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนในตลาดการงานของประเทศอินโดนีเซียรายงานจาก AWS and Access Partnership เผยว่าบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นถึง 41% เพื่อจ้างพนักงานที่มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทว่า 64% ของบริษัทกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาในการหาบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI ทั้งนี้ รายงานจาก Microsoft เผย ผู้นำธุรกิจชาวไทยส่วนใหญ่ถึง 90% ยินดีที่จะจ้างพนักงานที่มีทักษะด้าน AI แม้ว่าจะมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่าก็ตาม และ 74% ระบุว่า พวกเขาจะไม่รับสมัครพนักงานที่ไม่มีทักษะด้าน AIการปฏิวัติของ GenAI ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับทักษะการเรียนรู้และความสามารถที่มากขึ้นกว่าที่เคย ทำให้ความรู้ด้าน AI กลายเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่เพียงแต่สำหรับงานด้านเทคโนโลยี แต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกอุตสาหกรรมและหน้าที่การงานทั้งหมด การเรียนรู้ทักษะด้าน AI จะสามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคุณได้เป็นอย่างมาก ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขับเคลื่อนนวัตกรรม และเพิ่มความได้เปรียบในหน้าที่การงาน ซึ่งความรู้และทักษะด้าน AI เหล่านี้ จะเป็นกุญแจหลักที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตและเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่ทุกอุตสาหกรรมมองหาในตัวพนักงานยอดผู้สมัครเรียนหลักสูตร AI บน Coursera ในประเทศไทยนั้นมีเพิ่มขึ้นถึง 1,073% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นทั่วโลกถึง 1,060% และนี่คือ 5 คอร์ส AI ชั้นนำในหลักสูตรภาษาไทย พร้อมให้คุณเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่:5. Generative AI with Large Language Models by DeepLearning.AI and Amazon Web Services หลักสูตรระดับกลางนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากมีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพื้นฐานของ AI และทักษะที่จำเป็นในการสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ซึ่งจะมีการครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของ AI ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรม (transformer architecture) เทคนิคการปรับแต่งโมเดลอย่างละเอียด (fine-tuning techniques) และกฎการปรับขนาดเชิงประจักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล คอร์สนี้ยังเสนอเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ได้จริงสำหรับการฝึกอบรมและการใช้งาน LLMs ควบคู่ไปกับการพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของ Generative AI ที่มีต่อธุรกิจต่างๆ โดยคอร์สจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Python และความรู้พื้นฐานด้านวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากคอร์สเรียนนี้4.คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านธุรกิจและผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจให้มีความเข้าใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับ GenAI และผลกระทบต่อองค์กรโดยเฉพาะ โดยคอร์สจะเจาะลึกถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม การพัฒนาเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ทางการแข่งขันขององค์กรต่างๆ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อควรพิจารณาทางจริยธรรมและการกำกับดูแล เพื่อชี้แนวทางให้ผู้นำด้านธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเมื่อนำ AI มาปรับใช้ในองค์กรของตน และคอร์สเรียนนี้ยังมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย พร้อมให้ผู้เรียนชาวไทยทุกท่านสามารถเข้าถึงและเข้าใจการเรียนได้อย่างเต็มที่หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับโมเดล AI อย่าง ChatGPT พร้อมสอนเทคนิคในการสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการตอบสนองของ AI และในแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริง เพื่อยกระดับศักยภาพของโมเดล AI ในเชิงสนทนาให้สูงสุด นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากมีการสอนในหลากหลายภาษารวมถึงภาษาไทย2. Introduction to Generative AI by Google Cloud คอร์สเรียนหลักสูตรนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาและแอปพลิเคชั่นของ GenAI รวมถึงความแตกต่างระหว่างวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) แบบดั้งเดิมและปัจจุบัน นอกจากนี้ ในหลังสูตรยังครอบคลุมถึงวิธีการใช้ Google Tools ที่จะเข้ามาช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่น GenAI ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากคอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "Introduction to Generative AI Learning Path Specialization" จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ได้ พร้อมสำรวจแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย และทำความเข้าใจถึงข้อควรพิจารณาทางจริยธรรมสำหรับการพัฒนาและการนำ AI ไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคอร์สเรียนหลักสูตรนี้มีความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง และมีการสอนในหลากหลายภาษารวมถึงภาษาไทยคอร์สระดับเริ่มต้นนี้มีหลักสูตรการสอนในหลากหลายภาษารวมถึงภาษาไทย จะถูกสอนโดยผู้นำด้าน AI ระดับโลกอย่าง Andrew Ng ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำพื้นฐานของ GenAI ให้กับผู้เรียน โดยทำให้แนวคิดที่มีความซับซ้อนเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นกว่าที่เคย ด้วยการอธิบายการทำงานของโมเดลเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในการสร้างข้อความ รูปภาพ และข้อจำกัดของแนวคิดเหล่านี้ โดยคอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีความสนใจด้าน GenAI ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในหลากหลายสาขา ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและสังคม รวมไปถึงความเสี่ยงและการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบที่สุดแล้ว ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคอร์ส GenAI ในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยแนวโน้มดังกล่าวได้รับแรงผลักดันจากทั้งบุคคลและองค์กรต่างๆ พร้อมสะท้อนถึงความก้าวหน้าของไทยในด้านการปฏิวัติ AI และความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทรงพลังนี้.