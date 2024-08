AIS Serenade ฉลอง 20 ปี อัด 20 ล้าน กระชากใจลูกค้า ย้ำชัด Brand Love เบอร์หนึ่ง

น.ส.โอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานบริหารข้อเสนอและความผูกพันลูกค้า AIS เปิดเผยว่า AIS Serenade ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านการออกแบบที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design) ด้วยงบประมาณ 20 ล้านบาท ในแคมเปญ AIS Serenade 20th Anniversary ด้วยใจ ได้ทุกเจน เพื่อสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่มีความหมายในทุกมิติของชีวิตSerenade ถือเป็นความภาคภูมิใจของ AIS ที่มอบประสบการณ์พิเศษให้ลูกค้ามากกว่าการบริการ CRM ทั่วไป ด้วยสิทธิพิเศษที่หลากหลาย ทั้งการเปิด Serenade Club สาขาแรกที่เซ็นทรัล ชิดลม บริการผู้ช่วยส่วนตัว (PA) สำหรับลูกค้า Platinum และสิทธิพิเศษในด้านการกิน ท่องเที่ยว และชอปปิ้ง ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษกว่าใครเส้นทางแห่งความสำเร็จนี้สะท้อนเป็นตัวเลข ด้วยกว่า 60% ของลูกค้า Serenade ที่อยู่กับ AIS มานานกว่า 10 ปี ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจหรือ Net Promoter Score (NPS) เป็นบวกต่อเนื่อง Serenade ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 6 ล้านราย คิดเป็น 12% ของฐานลูกค้าทั้งมือถือและเน็ตบ้าน และมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้รวมกว่า 40% ลูกค้า Serenade ยังมีความผูกพันกับ AIS มากกว่าลูกค้าทั่วไปถึง 5 เท่า โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Platinum 3 แสนราย Gold 2 ล้านราย และ Emerald 4 ล้านราย และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี"AIS อัปเกรดกลยุทธ์ ตอบรับความต้องการที่เปลี่ยนไวของลูกค้า ด้วยแนวคิด Human-Centered Design ที่เจาะลึกและเข้าใจไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล ไม่ใช่แค่บริการดีเท่านั้น แต่ต้องทำให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น พร้อมเปิดตัว Serenade Ambassador ยูนิฟอร์มใหม่จากการร่วมมือกับ Greyhound Original เสริมความมั่นใจในการให้บริการแบบครบทุกมิติทั้งหมดนี้คือความตั้งใจจาก AIS ที่แม้ตลาดโทรคมนาคมจะแข่งขันกันดุเดือด แต่เรายืนยันว่า AIS พร้อมเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์พิเศษจากใจ เพื่อสร้างความแตกต่างและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็ว" น.ส.โอปอล กล่าวเริ่ม 20 ก.ย.67 AIS จัดหนักแคมเปญ Serenade คูปอง ทุกวันที่ 20 ของเดือน แจกดีลคูปองสุดปังจาก 8 แบรนด์ดัง เช่น Starbucks, Major Cineplex, SF Cinema, iBerry Group, Zen Restaurant, On the Table, Coffee Beans by Dao และ Guss Damn Good เพียงใช้เอไอเอส พอยท์ 20 คะแนน แลกคูปองส่วนลด รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เก็บคูปองได้ที่แอป myAIS ตั้งแต่ 20 ก.ย.67-20 ก.พ.68อีกหนึ่งแคมเปญพิเศษ Serenade Lucky Wallpaper เอาใจสายมูสุดขลัง กับพลังเทพเสริมดวงจาก Lucky Dose ใช้เพียง 20 คะแนน แลกฟรี Personalized mobile wallpaper เสริมโชคแบบจัดเต็มจาก WESSUWAN NAGA และ LAKSHMI (มูลค่า 299 บาท) นอกจากนี้ ยังมีโอกาสลุ้นรับ Luxury Watch Surprise นาฬิกาลักชัวรีสุดหรู มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพียงใช้เอไอเอส พอยท์ 20 คะแนน แลกสิทธิลุ้นรางวัล จำนวน 30 รางวัล ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงสิ้นปี ที่แอป myAIS