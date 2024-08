SUSS-Orange Cap Innovative เปิดตัว Success Academy ในกรุงเทพฯ

สำหรับ Success Academy เปิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพันธมิตรจากสิงคโปร์และไทย โดยรวบรวมองค์ความรู้และเครือข่ายจากทั้งสองประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้แบบ lifelong learning ให้แก่นักเรียน คนวัยทำงาน และผู้บริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่รอบรู้และมีความสามารถโดดเด่น ที่สามารถสร้างคุณูปการต่อสังคมในอนาคตที่ผ่านมา SUSS ซึ่งมีพันธกิจด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษาและพันธมิตรในอุตสาหกรรมจากทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเตรียมพร้อมนักเรียนและผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับความท้าทายในอนาคตโดย OCI จะใช้เครือข่ายและความเชี่ยวชาญในประเทศไทย รวมเข้ากับความรู้และเครือข่ายของ SUSS ในสิงคโปร์ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับคนไทย นักเรียนต่างชาติ และบริษัทต่างๆสำหรับโครงการสำคัญของ Success Academy มีตั้งแต่ Executive Workshops & Seminars มอบความรู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ความยั่งยืน, ESG, Gerontology, AI in Business & Marketing เพื่อยกระดับทักษะขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยStudent Leadership Development in Social Sustainability ร่วมมือกับ All Green Learning Centre (AGLC) เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาเชิงประสบการณ์ โดยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเชิงนิเวศที่ยั่งยืน Impact Start-Up Challenge (ISC) หลักสูตรที่นักเรียนจากสิงคโปร์และไทยจะได้ทำงานร่วมกันในระบบนิเวศของสตาร์ทอัปไทย เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ และปรับกลยุทธ์การทำงานในสภาพแวดล้อมจริง รวมถึง Innovation Program & Venture Builder สนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัปทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยการให้คำปรึกษา ทรัพยากร และการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ SUSS ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทย เช่น มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการระดับโลกในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน และความเสมอภาคทางเพศศาสตราจารย์ Tan Tai Yong ประธาน SUSS กล่าวว่า การเปิดตัว Success Academy ในประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญในการนำประสบการณ์อันมีค่าไปสู่ผู้เรียนทั่วโลก เราขอบคุณ OCI สำหรับความร่วมมือที่ทำให้เราสามารถขยายการศึกษาและความเชี่ยวชาญของเราไปทั่วโลกนายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OCI กล่าวว่า ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการยกระดับการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เรามั่นใจว่า OCI จะช่วยให้ SUSS บรรลุเป้าหมายในประเทศไทยและภูมิภาคนี้