Lenovo เปิดตัว Tab Plus แท็บเล็ตจอ 11.5 นิ้ว ลำโพง JBL

โทนี่ เฉิน รองประธานฝ่ายแท็บเล็ตและกลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะ เลอโนโว กล่าวว่า เมื่อตลาดแท็บเล็ตเริ่มฟื้นตัว เลอโนโวพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตอย่าง Lenovo Tab Plus ที่รวมทุกฟีเจอร์มาเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงและคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงจุดเด่นของ Lenovo Tab Plus คือการออกแบบเพื่อกลุ่มผู้ที่รักเสียงดนตรี ด้วยลำโพงสเตอริโอ 26W จากลำโพง JBL Hi-Fi 8 ตัว ที่มีทั้งทวีตเตอร์ และวูฟเฟอร์ให้มาตรฐาน Dolby Atmos รองรับความถี่ละเอียดสูงถึง 24 บิต และ 96kHz เมื่อใช้หูฟังนอกจากนี้ แท็บเล็ตยังมีขาตั้งในตัวปรับได้สูงสุด 175 องศา เพิ่มความยืดหยุ่นในการรับชม คู่กับหน้าจอ 11.5 นิ้ว ความละเอียด 2K 90 Hz แบตเตอรี่ 8600 mAh ใช้งานได้ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง รองรับชาร์จเร็ว 45W ทำงานบน MediaTek Helio G99 และมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 256GBนอกจากนี้ Lenovo Tab Plus ยังรองรับการอัปเกรดนาน 2 ปี พร้อมแพตช์รักษาความปลอดภัยนานถึง 4 ปี และให้ความปลอดภัย Lenovo Premium Care ในราคาเริ่มต้นที่ 11,990 บาท