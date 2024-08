ทรูสเฟียร์ มอบแพกเกจเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟแก่ผู้จอง Samsung Galaxy Z Fold6 | Z Flip6 ลำดับที่ 9, 19, 29, 39 และ 49

ก้าวสู่ปีที่ 9 มุ่งพัฒนาสุดยอดงานบริการแก่ลูกค้าทรูคนสำคัญด้วยคอนเซ็ปต์แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมให้บริการด้วยความรัก จริงใจ ร่วมเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าทรูคนสำคัญ ... โดยหัวหน้าสายงานบริหารจัดการทรูช็อป พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายดูแลสิทธิประโยชน์ลูกค้า Black Card/Platinum Blue Member บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบแพกเกจเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยรถจาก True Leasing ให้ แก่ตัวแทนลูกค้าทรู ดีแทค คนสำคัญ 5 ผู้โชคดีที่สั่งจองล่วงหน้าในลำดับที่ 9, 19, 29, 39, 49 ในโอกาสฉลองครบรอบ 9 ปี ของทรูสเฟียร์ ให้ได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ 1 Day Trip ด้วยรถ Mini Coach Mercedes-Benz Sprinter พร้อมคนขับแบบส่วนตัว คอยบริการตลอดทริปจาก True Leasing มูลค่ารวมกว่า 145,000 บาท เลือกเส้นทางได้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หรือภูเก็ต ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และค่าจอดรถพิเศษยิ่งขึ้น! สำหรับลูกค้าทรูแบล็ค และลูกค้าดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER ฉลองช่วงเวลาสุดพิเศษ ก้าวสู่ปีที่ 9 ไปด้วยกัน สามารถเลือกรับแก้วพิเศษ เช่น Iced Matcha Macchiato หรือ Iced Shaken Americano ในชุดเครื่องดื่ม TrueBlack Welcome Set ได้ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567-30 กันยายน 2567 ที่ทรูสเฟียร์ First Class Co-working Space 14 สาขา ทั่วประเทศ ทั้งเอ็มควอเทียร์, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เมกา บางนา, ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์, เซ็นทรัล โคราช, ไอคอนสยาม, เซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์, สนามลู่ปั่นเจริญสุขมงคลจิต (Happy and healthy bike lane), เอ็มสเฟียร์ และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ติดตามสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมกิจกรรมดีๆ และโปรโมชันสินค้าราคาพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด ได้ที่ช่องทาง Facebook: TrueSphere หรือสอบถามบริการกับ True Leasing ไม่ว่าจะเป็นรถเช่าแบบขับเอง หรือรถเช่าพร้อมคนขับ และแพกเกจล่องเจ้าพระยาด้วยเรือ Hacker-Craft พร้อมคนขับ สอบถามเพิ่มเติมโทร.1279