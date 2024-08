LINE ร่วม สพร. หนุนภาครัฐสื่อสารผ่าน LINE OA

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐของไทยมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาแอปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอยู่ถึงกว่า 200 แอป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นความท้าทาย เพราะพฤติกรรมผู้ใช้งานในปัจจุบันไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปมากมายไว้บนมือถืออีกต่อไป การเข้าถึงบริการที่หลากหลายด้วยช่องทางที่ง่าย สะดวกและปลอดภัย จึงถือเป็นคำตอบสำหรับทั้งผู้ใช้งานและองค์กรของรัฐLINE เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงคนไทยกว่า 56 ล้านคน โดยมีเครื่องมือหลักอย่าง LINE Official Account (LINE OA) ที่สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้ใช้งานได้ โดยหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ สามารถให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ผ่าน LINE ด้วยการเชื่อมต่อระบบบริการของหน่วยงานตนเองเข้ากับ LINE OA ผ่าน LINE APIนอกจากช่วยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วทันใจ ยังเป็นเครื่องมือในการรวบรวม บริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลายให้หน่วยงานภาครัฐได้อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เสริมความน่าเชื่อถือให้ LINE OA ในรูปแบบบัญชีรับรอง บ่งบอกถึงการเป็นบัญชี LINE OA ที่ผ่านการรับรองจาก LINE มีตัวตนจริง เชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากในไทยมีการใช้ LINE OA เป็นช่องทางหลักทั้งในการสื่อสารและให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี มีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมาก เช่น LINE OA ‘สำนักงานประกันสังคม’ ศูนย์กลางในการสื่อสารสิทธิประโยชน์สู่ผู้ประกันตน และศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้ประกันตนในการตรวจสอบ อัปเดตข้อมูลส่วนตัวได้อย่างสะดวก ปลอดภัยLINE OA ‘คปภ.รอบรู้’ ของ คปภ. ศูนย์ข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับได้อย่างสะดวก รวดเร็ว LINE OA ‘TraffyFondue ฟองดูว์’ ของ กทม. ศูนย์รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่ต่างๆ ใน กทม. และ LINE OA ‘สปสช.’ ที่ล่าสุด ได้เชื่อมต่อกับระบบบริการ Doctor at Home และ AI DMIND นำเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยในการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพเบื้องต้น