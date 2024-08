ใครเป็นใคร? "สันติธาร เสถียรไทย" บอร์ดใหม่บลูบิค

เป็นอีกก้าวใหญ่ของ "บลูบิค" หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจรที่ดึง "สันติธาร เสถียรไทย" มานั่งบอร์ดบริหารเพื่อเสริมแกร่งองค์กร บนเป้าหมายผสานองค์ความรู้เศรษฐกิจ - ดิจิทัล ปูทางสำหรับการขึ้นเป็นคอนซัลต์ชั้นนำระดับโลกบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ออกแถลงการณ์แต่งตั้ง ดร.สันติธาร เสถียรไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ว่าเพื่อร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมบริหาร โดย ดร.สันติธาร มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคและดิจิทัล ครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะช่วยเสริมทัพในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของบลูบิคให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะคอนซัลต์ชั้นนำระดับโลกแบบครบวงจร"องค์ความรู้และประสบการณ์ของ ดร.สันติธาร ทั้งจากภาคเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ จะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ให้กับบลูบิค รวมถึงสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้สามารถขับเคลื่อนการยกระดับเทคโนโลยีและผลักดันนวัตกรรมให้กับองค์กรธุรกิจ ผ่านบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ (Management Consulting) การให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Excellence and Delivery) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data and Artificial Intelligence) การให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่จากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก" บลูบิคระบุดร.สันติธาร เสถียรไทย หรือ ดร.ต้นสน เป็นนักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารชั้นนำที่มีประวัติการศึกษาและการทำงานที่โดดเด่น ปัจจุบัน ดร.สันติธาร ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาด้าน Future Economy ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ดร.สันติธาร เคยดำรงตำแหน่ง Group Chief Economist ของ Sea Limited บริษัทเทคโนโลยียูนิคอร์นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนดร.สันติธาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Sciences (LSE) และปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณะ (ด้านเศรษฐกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจคือเคยทำงานที่ธนาคารเครดิตสวิส ในตำแหน่งสุดท้ายคือ Head of Emerging Asia Economics Research และเคยทำงานที่กระทรวงการคลังไทยและ Government of Singapore Investment Corporation รวมถึงเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลและความสำเร็จที่น่าสนใจของดร.สันติธาร คือได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 21 ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชียโดย Asia Society ในปี 2017 และยังชนะรางวัลพยากรณ์เศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลกติดต่อกัน 3 ปีนอกจากนี้ยังเคยได้รับโหวตเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหภาคอันดับ 1 ของประเทศไทยโดย Asia Money และเป็นสมาชิกกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของ World Economic Forumผลงานอื่นของ ดร.สันติธาร คืองานเขียนหนังสือ "Futuration เปลี่ยนปัจจุบันทันอนาคต" ซึ่งเป็นหนังสือขายดี และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Thai Young Philanthropist Network ทั้งหมดนี้ทำให้ ดร.สันติธารเป็นที่รู้จักในฐานะ "นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย" และมีบทบาทสำคัญทั้งในวงการเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี.