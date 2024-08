AIS จับมือ 19 แบรนด์ดัง ใช้ AIS Points รับความพิเศษ บอกรักแม่

น.ส.โอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานบริหารข้อเสนอและความผูกพันลูกค้า AIS กล่าวว่า ในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญของทุกคนในการแสดงความรักเนื่องในเทศกาลวันแม่ และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจในการส่งมอบสร้างประสบการณ์และบอกรักแม่จากการใช้เอไอเอส พอยท์ ที่เริ่มต้นใช้เพียง 1 คะแนนด้วยการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ 19 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สินค้าไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และการท่องเที่ยว เพื่อมอบความพิเศษและส่วนลดให้ลูกค้าได้ใช้เป็นของขวัญแทนใจในการบอกรักแม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัวในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้โดยลูกค้าสามารถบอกรักแม่ด้วยใจกับ AIS Points เริ่มต้น 1 คะแนน ด้วยมื้อสุดพิเศษ พร้อมสร้างโมเมนต์ดีๆ ร่วมกันทั้งครอบครัวกับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า AIS กับร้านอาหารชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Dairy Queen, Sizzler, Black Canyon, Boost Juice Bar และ ZEN หรือจะใช้ 1 คะแนน แลกซื้อโดนัท Love mom จาก Mister Donut จำนวน 4 ชิ้น ในราคาเพียง 99.- (ปกติสูงสุด 124.-) ที่ร้านมิสเตอร์ โดนัท สาขาที่ร่วมรายการบอกรักผ่านการดูแลสุขภาพคุณแม่ ไปกับส่วนลดจากเครือโรงพยาบาลพญาไท ให้พาแม่ไปตรวจสุขภาพ 14 รายการ ราคาพิเศษ 1,790 บาท จากปกติ 5,785 บาท พิเศษสำหรับลูกค้าลูกค้าเซเรเนด ใช้ 1 คะแนนแลกส่วนลด 15% จาก Phothalai Wellness เมื่อใช้บริการเมนู Phothalai Signature Massage 90 นาทีขึ้นไป หรือแลกสครับผิว Body Scrub ในราคาสุดพิเศษพร้อมรับดีลดีๆ ชวนแม่ท่องเที่ยวสุขใจไปกับส่วนลดสูงสุดถึง 55% เมื่อจองโรงแรมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม Anantara Hua Hin Resort and Avani+ Hua Hin Resort, โรงแรม The Imperial Hotels & Resorts , โรงแรม dusitD2 Hua Hin และ Lake Heaven Resort และพาแม่ชอปปิ้ง รับส่วนลดแบบฉ่ำๆ ไปกับ Central Department Store และ Robinson Department Store หรือชอปของใช้ภายในบ้านหรือความสวยความงามกับ Tops, Gourmet Market & Home Fresh Mart, Big C, Dilavie และ Oriental Princess