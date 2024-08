G-ABLE เท 330 ล้านปิดดีลยักษ์ ลุยตลาดแอปพลิเคชันธุรกิจอัจฉริยะ

จีเอเบิล (G-ABLE) เท 330 ล้านบาทปิดดีลเข้าถือหุ้นใหญ่ Round 2 Solutions ฝันขึ้นเป็นผู้นำแอปพลิเคชันธุรกิจอัจฉริยะ Smart Business Application วางเป้าโตก้าวกระโดดภายใน 2 ปีดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) เผยว่าบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงและเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 75% ของบริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด (Round 2 Solutions) คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 330 ล้านบาท จากเงินทุนบางส่วนที่ได้จาก IPO หวังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่จีเอเบิล ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มุ่งก้าวสู่ผู้นำ Smart Business Application Provider ในประเทศไทย"เรานำเอานวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ระดับโลกทั้งระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) และ CRM (Customer Relationship Management) แบบครบวงจร ตอบโจทย์กลยุทธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันรับกับยุคดิจิทัลที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) วางตัวเองเป็นผู้นำด้าน "Tech Enabler" ล่าสุดบริษัทเดินแผนยุทธศาสตร์ เข้าถือหุ้น 75% ของบริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด (Round 2 Solutions) ผู้นำด้านที่ปรึกษา Digital Transformation ที่เชี่ยวชาญการวางระบบ SAP, ERP และ Salesforce (CRM) เดินหน้า Synergy ผนึกความแข็งแกร่งดันจีเอเบิลก้าวสู่ Tech Enabler แบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบ IT Infrastructure จนถึง Smart Business Application ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ทุกส่วนในองค์กรที่ผ่านมา บริษัททำผลงานไตรมาส 1/67 ด้วยยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 5,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% จากไตรมาส 1/2566สำหรับ บริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการวางโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ ERP และ CRM Platform มากว่า 10 ปี มีฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 40 ราย และเป็นผู้นำการวางแผนดำเนินการระบบ การติดตั้งระบบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและดูแลรักษาระบบ SAP และ Salesforce ในประเทศไทยด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับการให้บริการ IT Infrastructure ของจีเอเบิล ให้สามารถผสานการเชื่อมต่อเข้ากับระบบแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ รวมถึงระบบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้าน Digital Transformation ให้กับจีเอเบิล ตั้งแต่การให้บริการคำปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยี การวางโครงสร้างพื้นฐานทาง ไอที การให้บริการเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ระดับโลก ที่เป็นตัวช่วยในการเพิ่มศักยภาพการเข้าแข่งขันในโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ร่วมกัน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ในปี 2566 บริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด มีรายได้จากการขายและให้บริการ 235.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17.8 จากปีก่อน นอกจากนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 29.3 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.6ในส่วนการเข้าถือหุ้นใหญ่ในครั้งนี้ จีเอเบิลมองเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ และเป็นปรากฏการณ์สำคัญอีกครั้งของวงการ Tech ในประเทศไทย เนื่องจากเข้าลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ จีเอเบิล เป็นองค์กรที่มีบริการต่างๆ ที่ครอบคลุมตอบโจทย์ทุกภาคธุรกิจองค์กรแบบ End-to-end ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่เจ้าด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Business Application ของบุคลากร Round 2 Solutions กว่า 100 คน ประกอบกับความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรจีเอเบิลกว่า 1,500 คน ที่มีมาอย่างยาวนาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานต่างๆ ของทุกธุรกิจองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดียิ่งขึ้นนายวิเชียร ลัญฉนะวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า Round 2 Solutions มีจุดเด่นเรื่องการเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อว่าความร่วมมือกับจีเอเบิลในครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถขยายฐานลูกค้า ERP ให้กว้างขึ้น“เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา (IT Consulting) และให้บริการด้านไอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจองค์กร ผ่านการใช้ระบบ Enterprise Resources Planning (ERP): Gold Partner ของ SAP เข้าไปช่วยพัฒนาระบบจัดการองค์รวมของธุรกิจองค์กร นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อาทิ ระบบ Data and Analytics ระบบ Robotic Process Automation (RPA) ระบบ Customer Relationship Management (CRM) อย่าง Salesforce และ New Solutions อย่าง Mulesoft เทคโนโลยี Integration Platform ที่ช่วยลดความซับซ้อนเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆ”ดร.ชัยยุทธ กล่าวเสริมว่ากลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ Business Application ระบบ ERP ไม่ได้จำกัดวงแค่ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจประกัน และธุรกิจอุตสาหกรรม เท่านั้น ด้วยทิศทางเทรนด์การเติบโตของตลาดคลาวด์ยังมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ความต้องการในการขยายและโยกย้ายระบบ ERP บนคลาวด์ของภาคธุรกิจองค์กรต่างๆ สูงตามไปด้วย.