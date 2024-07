7 มุมสรุปประเด็น SearchGPT น้องใหม่ GPT ตอบชัด-อ้างอิงครบ-แนบลิงก์ยืนยัน

จากแชตจีพีที (ChatGPT) วันนี้ถึงคิวน้องใหม่ "เสิร์ชจีพีที" (SearchGPT) ล่าสุดต้นสังกัดอย่างโอเพ่นเอไอ (OpenAI) เพิ่งเปิดตัวเครื่องมือค้นหาข้อมูลพลังปัญญาประดิษฐ์ (AI) ออกมาท้าชนกูเกิล (Google) ด้วยจุดเด่นการให้คำตอบที่ชัดเจน อ้างอิงที่มา และแนบลิงก์สำหรับอ่านข้อมูลเพิ่ม เรียกว่าอุดช่องโหว่ใน ChatGPT แบบน่าสนใจมากทั้ง 7 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแจ้งเกิด SearchGPT ของ OpenAI ที่รวบรวมได้ในนาทีนี้ ล้วนสะท้อนถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้าแบบรวดเร็วของโมเดล AI จุดที่สำคัญคือวันนี้บริษัท AI กำลังพยายามก้าวข้ามความท้าทายเรื่องความแม่นยำ การระบุแหล่งที่มา และการใช้ข้อมูลที่รับผิดชอบมากขึ้น ซึ่ง OpenAI เป็นตัวอย่างที่มีการพัฒนาเร็วสุดขีดอย่างเห็นได้ชัดOpenAI เปิดตัว SearchGPT ในฐานะต้นแบบเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอธิบายว่า SearchGPT จะให้คำตอบที่ "รวดเร็วและทันท่วงที" พร้อมระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนและเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้แบบเรียลไทม์คุณสมบัติของ SearchGPT ไม่ได้อยู่ที่การเสิร์ช แต่อยู่ที่การจัดระเบียบและสรุปผลการค้นหา โดยนอกจากจะมีกล่องข้อความขนาดใหญ่สำหรับให้ผู้ใช้ป้อนคำถามระบบ SearchGPT ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ถามคำถามเพิ่มเติม ซึ่งคำตอบที่ให้จะแสดงพร้อมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง โดยรองรับการให้คำตอบแบบภาพด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน SearchGPT คือโมเดล AI ตระกูล GPT-4 โดยการเปิดตัวครั้งแรกทำให้ SearchGPT ยังเป็นเครื่องมือต้นแบบในปัจจุบัน เบื้องต้นจำกัดผู้ใช้ทดสอบ 10,000 รายเมื่อเปิดตัว และเปิดให้ใช้งานฟรีในช่วงแรกความน่าสนใจของ SearchGPT คือแนวทางการร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มสำนักข่าวเพื่อรับคำติชม ทั้ง The Wall Street Journal, The Associated Press และ Vox Media โดยพันธมิตรด้านข่าวเหล่านี้สามารถจัดการวิธีการแสดงเนื้อหาที่ตัวเองชอบ และเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการฝึก หรือเทรนโมเดล AI ได้จุดขายของ SearchGPT คือการให้แหล่งที่มาของคำตอบ โดยโฟกัสกับการระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนและเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ในช่วงแรกพบว่าความแม่นยำของ SearchGPT ยังเป็นปัญหา เช่นเดียวกับแชทบ็อต AI อื่น ๆ ที่มักทำงานไม่แม่นยำมากในช่วงแรกแผนสำหรับอนาคตของ SearchGPT คือการรวมเข้ากับบริการ ChatGPT ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่จับต้องได้เพื่อจัดการกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือการแข่งขัน เพราะ SearchGPT ทำให้ OpenAI มีจุดยืนเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพของ Google รวมถึงผู้ให้บริการเสิร์ชพลัง AI ที่เป็นดาวรุ่งในขณะนี้อย่าง "เพอร์เพล็กซิตี้" (Perplexity) ซึ่งแน่นอนว่าชัยชนะจะมีไว้สำหรับบางค่ายเท่านั้นนักวิเคราะห์มองว่า SearchGPT ยังมีความท้าทายไม่ต่ำกว่า 3 ด้าน ด้านแรกคือการรับรองความถูกต้องของผลลัพธ์ ด้านที่ 2 คือการหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ และการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจนและเหมาะสม และด้านที่ 3 คือการจัดการกับต้นทุนการประมวลผลที่สูงไม่ว่าจะท้าทายอย่างไร การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ OpenAI ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องมือค้นหา และ OpenAI มีศักยภาพสูงมากที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้เล่นที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาที่สร้างโดย AI ได้แล้วบางส่วนแถมให้อีกข้อสำหรับความเคลื่อนไหวของ Google ที่ประกาศการปรับให้ "เจมิไน" (Gemini AI) ทำความเร็วเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปิดตัวโมเดล Flash 1.5 ที่ออกแบบมาให้ลดเวลาแฝง พร้อมให้ใช้งานฟรีในระยะแรกเช่นเดียวกัน.