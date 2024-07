AVEVA แจ้งเกิด CONNECT ผงาด Digital Twin ดันอุตสาหกรรมโลกคล่องกว่าเดิม

อาวีว่า (AVEVA) จุดพลุ "CONNECT" ดันภาคอุตสาหกรรมโลกพัฒนาก้าวกระโดด การันตีเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์อัจฉริยะใหม่ที่ทำให้อุตสาหกรรมเปิดกว้าง ไม่แยกส่วนการทำงานแบบไซโลทางภูมิศาสตร์ มั่นใจช่วยอุตสาหกรรมเข้าใจเทคโนโลยีคู่เสมือนอัจฉริยะ Digital Twin ได้ดีขึ้น ส่งเสริมความคล่องตัว แถมยังจุดประกายให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมนายแคสปาร์ เฮิร์ซเบิร์ก (Caspar Herzberg) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท AVEVA แสดงความมั่นใจว่า CONNECT จะเร่งคลื่นลูกใหม่ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้านอุตสาหกรรม (Industrial DX 2.0) เนื่องจาก CONNECT เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสาน AI ซึ่งแบ่งปันและรวมความอัจฉริยะด้านอุตสาหกรรมไว้บนระบบคลาวด์ โดยครอบคลุมขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การตรวจสอบและควบคุมแบบเรียลไทม์จากระยะไกล"เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกันจะปลดล็อกให้เกิดประโยชน์ของความร่วมมือกันระดับโลกในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ในฐานะแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก CONNECT เพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานอุตสาหกรรมด้วยความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของทั้งระบบ ขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรได้”สำหรับอาวีว่า (AVEVA) นั้นเป็นบริษัทซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่เปิดตัว CONNECT ในฐานะแพลตฟอร์มอัจฉริยะทางอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จุดขายคือแพลตฟอร์มนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และนำไปปฏิบัติได้ต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาคส่วนต่างๆ โดย CONNECT ช่วยให้ผู้นำในอุตสาหกรรมมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของตนและคู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twin) อัจฉริยะ โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และต่อยอดความยั่งยืน ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วน CONNECT แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ของ AVEVA แต่สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันจาก ผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Schneider Electric, RIB, ETAP และพันธมิตรอื่น โดย CONNECT จะเสนอการบริการข้อมูล การบริการเวอร์ชวลไลเซชั่น ความสามารถด้านแบบจำลองและการวิเคราะห์ การบริการการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตลอดจนการบริหารจัดการการใช้งานและการบริการแบบเนทีฟทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวนอกจากการรวมข้อมูลคู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twin) แพลตฟอร์มนี้ยังได้รวมข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางอุตสาหกรรม และความเชี่ยวชาญในเชิงลึกไว้บนรากฐานระบบคลาวด์บน Microsoft Azure ทำให้ CONNECT เสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมด้วยความสามารถในการปรับขยายขนาดได้ สามารถปลดล็อกไปสู่ความยั่งยืนและประสิทธิผลระดับใหม่ได้จุดเด่นของ CONNECT ในด้านการช่วยให้องค์กรอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีในระบบคลาวด์ นั้นสอดคล้องกับการสำรวจเรื่อง Future of Industry Ecosystems ทั่วโลกประจำปี 2023 ของ ไอดีซี (IDC’s 2023 Future of Industry Ecosystems) พบว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรด้านพลังงาน การก่อสร้าง กระบวนการผลิต ภาครัฐ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วโลกกว่า 90% กำลังวางแผนที่จะรักษาหรือเร่งการลงทุนในระบบข้อมูล สะท้อนถึงแนวโน้มตลาดที่กำลังขยายตัวชัดเจน.