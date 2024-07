'PDPC' จัด 'PDPA International Conference 2024' ยกระดับความรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC ประกาศยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่ระดับสากล โดยจัดงานเสวนานานาชาติให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้แคมเปญ Take Control of your Data #ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญที่สุด ทั้งนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานแถลงข่าวและร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโดยงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA จากทั่วโลกเข้าร่วมเสวนาถกประเด็นข้อสงสัยและให้ข้อมูลความรูนายประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงดีอี พร้อม สคส.กำลังทำงานอย่างเข้มข้นในการยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานสากล โดยมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย ในมิติต่างๆ ทั่วโลก กฎหมาย PDPA ของไทยซึ่งถอดแบบจากกฎหมาย GDPR (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น กฎหมายนี้ช่วยป้องกันการแฮ็กข้อมูลและการละเมิดความเป็นส่วนตัว บังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 และมีบทบัญญัติสำหรับการจัดการข้อมูลทั้งในรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์นายประเสริฐ กล่าวกล่าวว่า การจัดการสัมมนา PDPA International Conference 2024: Key Global Trends in Data Privacy เป็นครั้งแรกที่เปิดเวทีนานาชาติ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และประชาชนทั่วไป มุ่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล หัวข้อสำคัญในการสนทนาคือ "Unlocking the Power of ASEAN Model Contractual Clauses (MCCs)" ซึ่งมุ่งเน้นช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจเงื่อนไขการโอนข้อมูลส่วนบุคคลในอาเซียนอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ผลกระทบของ AI ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ความสมดุลระหว่างนวัตกรรม AI กับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และหาวิธีการใช้ AI ที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA