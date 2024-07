'ดีป้า' บุกขอนแก่น จัด Coding Bootcamp & Roadshow ติวเข้มทักษะโค้ดดิ้งนักเรียน-ครู

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow (วันที่ 4-5 ก.ค.) และ Coding War (วันที่ 4-6 ก.ค.) พื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เป็นประธานการจัดกิจกรรม เปิดเผยว่า โครงการ Coding for Better Life พร้อมเดินหน้ากิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War ใน 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ จ.ขอนแก่น เป็นแห่งแรกซึ่งกิจกรรม Coding Bootcamp จัดขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน 100 ทีม เพื่อเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้งเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแถวหน้าของประเทศไทยในหัวข้อต่างๆ ก่อนคัดเลือก 10 ผลงานเด่นสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.67 ก่อนเฟ้นหาสุดยอดผลงานโค้ดดิ้ง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และรับสิทธิ์ร่วมการแข่งขันโค้ดดิ้งเวทีระดับนานาชาติอย่าง Seoul International Invention Fair 2024 (SIIF 2024) ณ สาธารณรัฐเกาหลีขณะที่กิจกรรม Coding Roadshow จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโค้ดดิ้ง รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากกูรูที่จะมามอบความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงแนวทางการจะใช้ AI เพื่อหารายได้และตอบสนองการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ผ่านเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษตลอด 2 วัน ในส่วนของ Coding War จะเปิดพื้นที่ให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจและส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานและคัดเลือกสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final เช่นกันสำหรับกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.นี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Coding Roadshow ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดตามรายละเอียดและข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ได้ทาง www.depa.or.th www.codingthailand.org และเฟซบุ๊กเพจ depa Thailand และ CodingThailand by depa