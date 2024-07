ยิ่งใช้ยิ่งลด TrueMoney Coin ดึงผู้ใช้สะสมแลกรับส่วนลด คูปอง และเงินคืน

นายกรวุฒิ ปวิตรปก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว ‘ทรูมันนี่ คอยน์’ จะมอบความคุ้มค่าในทุกการสะสมผ่านรางวัลจากการใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ โดยทุก 20 บาทของการใช้จ่ายในบริการที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับ 1 คอยน์โดยสามารถนำคอยน์ที่สะสมมาแลกเป็นส่วนลด คูปอง หรือเงินคืนเข้าบัญชี หรือการร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ได้ โดยการเปิดตัว ทรูมันนี่ คอยน์ ในครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ทรูมันนี่ ในการเป็นแอปจัดการการเงินที่มอบทั้งความง่ายและคุณค่าในทุกการใช้งานแก่ผู้ใช้ทุกคนผู้ใช้สามารถสะสมทรูมันนี่ คอยน์ เพียงใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ในบริการและร้านค้าที่กำหนด เช่น เติมเกม สมัครดูหนังฟังเพลง สั่งอาหาร ชอปปิ้งออนไลน์ จ่ายบิล และใช้จ่ายที่ร้านค้าที่มีป้ายสแกนรับชำระของทรูมันนี่ทั่วประเทศ เช่น 7-Eleven, Lotus’s, MAKRO, Chester’sพิเศษ! รับคอยน์เพิ่ม X3 เมื่อเลือกใช้จ่ายด้วยวงเงิน Pay Next และ Pay Next Extra หรือผูกจ่ายด้วยบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง My Saving ในแอปทรูมันนี่ โดยสามารถนำทรูมันนี่ คอยน์ ที่สะสมมาแลกเป็นเงินคืนเข้าบัญชี หรือแลกรับคูปองส่วนลดกับพันธมิตรชั้นนำเช่น Lotus’s และ Lazadaนอกเหนือจากการเปิดตัวโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้า ‘ทรูมันนี่ คอยน์’ ในครั้งนี้ ทรูมันนี่ ยังเตรียมมอบความคุ้มเกินต้าน ทุกการสะสมอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนเกิด ด้วยแคมเปญ “11 ปี ที่รอคอยน์ แจกกว่า 500 ล้าน ทรูมันนี่ คอยน์” ที่จะมอบเซอร์ไพรส์จัดเต็มทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://truemoney.com/coin