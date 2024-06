True อัปเดต iService นำ AI ช่วยให้รู้ใจลูกค้า ตอบโจทย์บริการดิจิทัล

นิติธรรม โกวิทกูลไกร หัวหน้าสายงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ True กล่าวว่า เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการ ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ทำให้ที่ผ่านมามีการพัฒนาทรูไอเซอร์วิส (True iService) ให้เป็นแอปศูนย์รวมทุกบริการบนโลกดิจิทัลสำหรับลูกค้าทรูพร้อมนำเทคโนโลยี AI ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยเหลือ และแนะนำบริการได้อย่างแม่นยำตรงความต้องการ ผ่านการยกระดับ Mari AI ด้วย Mari Chat (คุยกับมะลิ) ที่พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงผสานนวัตกรรมเทคโนโลยี Generative AI ร่วมกับ Chat GPT มาใช้ให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้บริการกับลูกค้าอย่างเข้าใจมากขึ้นและตรงความต้องการ ให้บริการลูกค้าครอบคลุม ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นให้มะลิช่วยเปรียบเทียบรุ่น ค้นหามือถือที่ต้องการตามงบที่กำหนด จากนั้นจะพาลูกค้าไปสั่งซื้อต่อได้เลยจนถึงบริการที่สามารถตรวจเช็กสัญญาณเน็ตบ้านว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ และจะสรุปพร้อมช่วยแก้ไขให้กลูกค้า หากพบว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องให้ช่างเข้าไปซ่อม มะลิจะแนะนำและพาลูกค้าทำการนัดช่างได้ทันทีสิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Gateway to Infinite Digital Lifestyle” ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย ด้วย 4 จุดเด่นหลักทั้ง 1.Easy and Convenience ทำธุรกรรมต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 2.Access all Digital Services ครอบคลุมธุรกรรมที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่การเติมเงิน จ่ายบิล ซื้อแพกเกจ ตรวจสอบการใช้งาน และอื่นๆ รวมมากกว่า 50 ฟังก์ชัน3.Always find Better Deals ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในแอป ทั้งแพกเกจเน็ต โทร. หรือไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพลิดเพลินกับ Flash Deal และแคมเปญพิเศษในทุกๆเ ดือน และ 4.Enjoy Thousands of Privileges รับทรูพอยท์จากการชำ-ระบิล แลกสิทธิพิเศษต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำ และร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลได้ทุกวันทั้งนี้ ช่องทางดิจิทัลของ True มีผู้ใช้กว่า 12 ล้านคนต่อเดือน และยังได้ช่วยบริการลูกค้า และลดจำนวนการติดต่อสอบถามจากสาขาและ Call Center ไปมากกว่า 80% ตามเป้าหมายของกลุ่มทรู ที่จะผลักดันให้เกิดการใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อลดการทำธุรกรรมที่ใช้กระดาษลงด้วยปัจจุบัน True iService รองรับทั้งการตรวจสอบแพกเกจปัจจุบัน ตรวจสอบสัญญาการใช้งาน การใช้งาน Data, Voice ตรวจสอบรายเอียดบิลทั้งย้อนหลังและปัจจุบัน ชำระบิลให้ตนเอง/ผู้อื่น รวมถึงยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสัญญาณมือถือเบื้องต้น ตั้งค่าการใช้งาน Dataไปจนถึงการปรับเปลี่ยนแพกเกจ สมัคร/เปิด/ปิด Roaming ยกเลิกหรือบล็อก SMS Spam ยืนยันตัวตน เปิดการใช้งานซิม เปลี่ยนหรือย้าย eSIM สำหรับ และทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาเน็ตบ้าน ปรับเปลี่ยนความเร็วเน็ตบ้าน เปลี่ยนชื่อ WiFI และรหัส ติดตามสถานะช่างติดตั้ง/เข้าซ่อม สมัครบริการเสริม IOT ต่างๆ (กล้อง CCTV กล่อง TrueID) หรือสมัครบริการเสริมความเร็วเน็ตได้อีกด้วย