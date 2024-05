สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ประกาศผลและมอบรางวัล U Power Digital Idea Challenge ปีที่ 7

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (กรุงเทพมหานคร) – คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวด พร้อมทำจริง จากแผนการตลาดดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้ชื่อโครงการ “U Power Digital Idea Challenge” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ และการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศคุณสุภาวดี ตันติยานนท์ กล่าวว่า “โครงการประกวด U Power Digital Idea Challenge Season 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และฝึกฝนกับนักศึกษา ให้สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ และมีแนวทางในการทำธุรกิจที่มีคุณภาพสูง สามารถผนึกเอา Digital Technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง และยังเป็นการเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ รองรับการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับ DUGA แล้วเรามีส่วนร่วมอย่างสูงโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านที่ 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประกวดในปีนี้ได้ปรับเพิ่มให้นิสิตนักศึกษามุ่งนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล้ำยุค อันได้แก่ Generative AI และ Chat GPT มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับการแข่งขัน ภายใต้โจทย์ที่กำหนดโดย 6 แบรนด์ชั้นแนวหน้าของประเทศ ปีนี้มีนิสิตนักศึกษาสนใจร่วมเข้าแข่งขันสูงถึง 982 ทีม จาก 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยการประกวดครั้งนี้มีเงินรางวัลรวม 400,000 บาท และใบประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัลจากระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ให้เป็นรางวัลแก่ทีมที่ชนะ”ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรเจ้าของแบรนด์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่บริษัท อุรา กรุงเทพ คลินิก จำกัด (Aura Bangkok Clinic)บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (Lolane)บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด (ยาดม ตราถ้วยทอง)บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด (Plante)บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด (Tipco)บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (DAIRYGOLD)สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนทั้งหมด 15 ทีม ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดของโจทย์ที่ได้รับ โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 50,000 บาท)ทีม The Powerpuff Pigs จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แบรนด์ ยาดม ตราถ้วยทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทุนการศึกษา 40,000 บาท)ทีม ชิปปี้ชัปป้า จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แบรนด์ DAIRYGOLDรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทุนการศึกษา 30,000 บาท)ทีม BoostBoostBoost จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบรนด์ Aura Bangkok Clinicรางวัลชมเชย 3 รางวัล (ทุนการศึกษา 10,000 บาท)ทีม ณภัทรนำทัพ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบรนด์ Tipcoทีม สุขอุรา จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบรนด์ Aura Bangkok Clinicทีม Wake Up มาแข่ง U Power จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบรนด์ Aura Bangkok Clinicรางวัลพิเศษจากแบรนด์ Aura Bangkok Clinic (Gift Voucher 10,000 บาท)ทีม Avengers : Endgame จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีม BoostBoostBoost จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีม Lamb จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีม Wake Up มาแข่ง U Power จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีม สุขอุรา จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัลพิเศษจากแบรนด์ Aura Bangkok Clinic (Gift Voucher 30,000 บาท)ทีม The Powerpuff Pigs จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรางวัลพิเศษจากแบรนด์ Lolane (ทุนการศึกษา 10,000 บาท)ทีม STAMP จาก มหาวิทยาลัยศิลปากรทีม โชคดี จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพรางวัลพิเศษจากแบรนด์ ยาดม ตราถ้วยทอง (ทุนการศึกษา 10,000 บาท)ทีม The Powerpuff Pigs จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรางวัลพิเศษจากแบรนด์ ยาดม ตราถ้วยทอง (Gift Voucher 10,000 บาท)ทีม MondayWhat จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีม Red Wolf จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทีม The Powerpuff Pigs จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรางวัลพิเศษจากแบรนด์ Tipco (ทุนการศึกษา 10,000 บาท)ทีม เรื่องราวดีย์ๆ เวอร์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีม ณภัทรนำทัพ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์