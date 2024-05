Taboola สานต่อความร่วมมือ MGR Online นำ AI ช่วยคัดเลือกเนื้อหา

ที่ผ่านมา ทาบูล่ามุ่งมั่นช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ชั้นนำระดับโลก ด้วยระบบ AI ที่แนะนำเนื้อหาในเว็บไซต์ให้ตรงใจผู้อ่าน เพื่อรักษาฐานผู้อ่านที่มีอยู่และขยายฐานผู้อ่านใหม่ด้วยโซลูชันสุดล้ำของทาบูล่า เช่น Taboola Feed, Push Notifications, Home Page For You, และ Taboola Newsroomขณะที่รายงานแนวโน้มสื่อประจำปี 2023 ของ Echobox เผยว่าเว็บไซต์สื่อในกว่า 20 ประเทศทั่วโลกเผชิญความท้าทายเรื่องยอดผู้เข้าชมที่ลดลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ท่องเว็บและอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเสิร์ชเอนจิน ส่งผลให้การเข้าถึงคอนเทนต์บนเว็บไซต์ลดลงและกระทบต่อรายได้ของสื่อออนไลน์ในประเทศไทย ทาบูล่าเป็นผู้ผลักดันอุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์ออนไลน์มากว่า 11 ปี โดยเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ชั้นนำระดับประเทศ จัดหาข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มจำนวนผู้อ่าน เวลาการท่องเว็บไซต์ และช่องทางการสร้างรายได้จากโฆษณาความร่วมมือที่ต่อเนื่องกับเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ ไทยเกอร์ เดลินิวส์ และอีจัน เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีของทาบูล่าสามารถตอบโจทย์ความท้าทายของสื่อออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยทาบูล่ามุ่งมั่นจะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้แก่สื่อออนไลน์ในประเทศไทยในระยะยาววริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการสื่อดิจิทัลในเครือผู้จัดการ Manager Online กล่าวว่า เทคโนโลยี Home Page For You ของทาบูล่า ซึ่งใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้อ่านเป็นรายบุคคล ช่วยให้เราส่งมอบคอนเทนต์ที่ตรงใจผู้อ่านได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น“เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ของเรามีค่าเฉลี่ยการเปิดหน้าเว็บของผู้ใช้แต่ละรายเพิ่มขึ้นกว่า 7% ความร่วมมือครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของทาบูล่าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บไซต์และดึงดูดผู้อ่านได้อย่างยอดเยี่ยม"อดัม ซิงโกลด้า ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งทาบูล่า กล่าวว่า พันธมิตรทั้ง 4 ล้วนเป็นสื่อและเว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาข่าวที่มีคุณภาพ หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มผู้อ่านคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทาบูล่าพร้อมที่จะสนับสนุนเป้าหมายพันธกิจผ่านเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจให้ผู้อ่านรายบุคคลและดึงดูดฐานผู้อ่านใหม่มาสู่เว็บไซต์ เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน