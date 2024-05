VST ECS ออกโปรรับเปิดเทอม ซื้อ Macbook iPhone iPad แถมพรินเตอร์ Canon

สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา VST ECS ได้เริ่มแคมเปญ Back to School โดยได้รับความร่วมมือจากแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาที่ซื้อสินค้า Apple ที่ร่วมรายการ และได้รับฟรีพรินเตอร์ Canon PIXMA TS307“แคมเปญนี้เข้ามาช่วยเสริมเรื่องการเรียนและการทำงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ และในปีนี้ยังเดินหน้าแคมเปญ Back to School เป็นปีที่สอง พร้อมเพิ่มความร่วมมือจากเบลคิน ผู้นำตลาดในกลุ่มอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก มาช่วยเสริมทัพแคมเปญนี้เพื่อรองรับความต้องการและเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ การผนึกกำลังในครั้งนี้ ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษาสามารถซื้ออุปกรณ์การศึกษารับเปิดเทอมกับพันธมิตรของวีเอสที อีซีเอส ในราคาประหยัด และได้รับของแถมเพิ่มเติม เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ร่วมรายการจาก iStudio & U-Store by SPVi, iStudio & U-Store by Copperwired, iStudio & U-Store by UFicon, J.I.B, Advice, Jaymart, Power Buy และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Lazada และ Shopeeสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการประกอบไปด้วย Macbook Air 13-inch (M1), Macbook Air 13-inch (M2), Macbook Air 15-inch (M2), Macbook Pro 14-inch (M2), Macbook Pro 16-inch (M2) รวมถึง iPad (รุ่นที่ 9), iPad (รุ่นที่ 10), iPad Pro 11-inch (รุ่นที่ 4), iPad Pro 12.9-inch (รุ่นที่ 6)จะได้รับ Canon PIXMA TS307 มูลค่า 1,490 บาท และพิเศษ ส่วนลด 20% เมื่อซื้อหมึกพิมพ์เพิ่มเติม 1 ชุด เมื่อใช้ Code ส่วนลด CA001 ในช่องทางการซื้อที่ร่วมรายการส่วน iPhone 13, iPhone 14 ความจุ 512GB จะได้รับ Canon PIXMA TS307, สายชาร์จ, อะแดปเตอร์ และฟิล์มกันรอย Belkin รวมมูลค่า 4,060 บาท iPhone 14 Plus จะได้รับ Canon PIXMA TS307, สายชาร์จ, อะแดปเตอร์ รวมมูลค่า 3,070 บาทขณะที่ iPhone 15 Plus จะได้รับ Canon PIXMA TS307, อะแดปเตอร์ และเคสกันรอย Apple MagSafe รวมมูลค่า 4,670 บาท และ iPhone 13, iPhone 14 ความจุ 128GB จะได้รับฟิล์มกันรอย Belkin มูลค่า 990 บาท