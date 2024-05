'ประเสริฐ' ร่วม ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี เยี่ยมสถานีเคเบิลใต้น้ำ NT- สถานีอุตุฯ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงดีอี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 14 พ.ค.67 จ.เพชรบุรี ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเคเบิลใต้น้ำ ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 เพชรบุรี ของบริษัท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ NT และสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าตามนโยบายที่ได้มอบหมาย ในการขับเคลื่อน “The New Growth Engine of Thailand” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น ASEAN Digital Hubนายประเสริฐ กล่าวว่า ในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงได้เยี่ยมชมและมอบนโยบายใหม่สำหรับพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคกลางตอนล่าง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าว ที่มีเครื่องยนต์ 3 เครื่อง คือ 1.ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล โดยเฉพาะโครงการเคเบิลใต้น้ำ Asia Direct Cable (ADC) ที่ยาว 9,400 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับ 6 ประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/67 2.การใช้เทคโนโลยี AI ในการพยากรณ์อากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรายงานสภาพอากาศ และ 3.การสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล โดยมีนโยบาย "1 อำเภอ 1 IT Man" เพื่อขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค และสร้างกำลังบุคลากรด้านไอทีของประเทศ“นโยบายที่ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคกลางตอนล่างในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคได้ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายที่สอดคล้องกับหน่วยงานหลักในส่วนกลาง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาดิจิทัลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน เพื่อรองรับการเป็น ASEAN Digital Hub ของประเทศไทย” นายประเสริฐ กล่าว