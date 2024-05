ไม่ใช่แค่แผน แต่ถึงเวลาลงมือทำ ‘ทรู ดิจิทัล พาร์ค’ หนุน Climate Tech สู่เป้าหมาย Net Zero

ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า จากเป้าหมายเริ่มต้นของทรู ดิจิทัล พาร์ค ในการเป็นศูนย์กลางของ Tech Ecosystem ที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัปในไทย รวมถึงในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างจากการทำงานร่วมกันจากพื้นฐานของสตาร์ทอัปในเครือข่าย และผู้ประกอบการ SME รวมกันกว่า 5,800 ราย ทำให้เชื่อมั่นว่าระบบนิเวศสตาร์ทอัปครบวงจรของทรู ดิจิทัล พาร์ค และคอมมูนิตีผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของโลก“เป้าหมายใหญ่ของทุกคนคือการพาประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในมุมของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะเข้าไปสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้และสามารถเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน”ที่ผ่านมา ทรู ดิจิทัล พาร์คถือเป็นต้นแบบของเมืองยุคใหม่ ที่มีการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ มีการนำระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) หอฟอกอากาศระดับเมือง ‘ฟ้าใส’ ระบบบำบัดน้ำเสีย (Reuse Water) และ ระบบทำความเย็นในอาคารจากน้ำเย็น (District Cooling)ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการจัดงาน Decarbonize Thailand Symposium 2024 : Path to Net Zero Collaboration ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ที่ตั้งใจขยายความร่วมมือในมิติต่างๆ ที่จะเร่งกระตุ้นการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความตื่นตัวขององค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ“รอบนี้ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันแล้วว่าได้ลงมือทำอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เพราะไม่ใช่ช่วงที่จะมาแชร์แนวคิดว่าจะทำอะไรแล้ว ทุกธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ”ทั้งนี้ 4 กลุ่มนวัตกรรม Climate Tech ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค มองว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้งานได้จะมีทั้ง 1.E-Mobility เช่น EV และระบบขนส่ง 2.Decarbonization เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการคาร์บอน และคาร์บอนเครดิต 3.AgriTech เช่น ระบบบริหารจัดการน้ำ เชื้อเพลิงชีวภาพ และวัตถุดิบทางเลือก และ 4.Energy เช่น การบริหารจัดการพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน