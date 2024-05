'NT' ผนึกกำลัง 'OKMD' พัฒนา AI และเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.67ร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างโดย NT จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการความรู้สมัยใหม่ของ OKMD เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมและโครงการที่มีมูลค่าในอนาคต ซึ่งเบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทาง พร้อมนำองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งในด้านนวัตกรรมดิจิทัล และ AI รวมถึงนำทรัพยากรที่มีมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ OKMD สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ OKMD ครบรอบ 20 ซึ่งได้มีการจัดงาน 20 years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการเสวนา 20 years of Thailand Knowledge Creation โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ