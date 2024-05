Apple เตรียมรับเดือน Pride เพิ่มหน้าปัด-สายนาฬิกาหนุน LGBTQ+

ที่ผ่านมา Apple ได้สนับสนุนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่ม LGBTQ+ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ซึ่งรวมถึงสหพันธ์ระดับโลกอย่าง ILGA World ที่มุ่งมั่นในการผลักดันสิทธิของชาว LGBTQ+ ทั่วโลก ตลอดจน Human Rights Campaign ซึ่งเป็นคณะทำงานระดับโลกที่ให้ความช่วยเหลือชาว LGBTQ+ ให้ได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นพลเมืองที่เสมอภาคนอกจากนี้ ยังมีองค์กรอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Apple ได้แก่ Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, GLSEN, Equality Federation, the National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL และ The Trevor Projectสำหรับดีไซน์เรืองแสงสดใสของสายแบบ Braided Solo Loop รุ่น Pride Edition มาจากแรงบันดาลใจธง Pride ที่หลากหลายแบบ พร้อมขานาฬิกาที่สลักข้อความด้วยเลเซอร์ว่า "PRIDE 2024" สีดำและสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์แทนชาวผิวดำ ฮิสแปนิก และละติน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS ขณะที่สีชมพู สีฟ้าอ่อน และสีขาว ใช้สื่อแทนคนข้ามเพศและนอนไบนารีในขณะที่หน้าปัดแสงสว่างแห่งไพรด์ใหม่ และภาพพื้นหลังสำหรับ iOS และ iPadOS มอบสีสันที่สดใสและสื่อความหมายกับ Apple Watch, iPhone และ iPad โดยส่งความหวัง ความเข้มแข็ง และสัมพันธภาพแก่ชุมชน LGBTQ+ ผ่านเส้นแสงที่เฉิดฉายบนพื้นหลังสีเข้มและซ้อนกันเป็นชั้น เพื่อสื่อถึงความเคลื่อนไหวเรื่อง LGBTQ+ ที่ส่งผลไปตลอดกาล และบทบาทในการสาดส่องเส้นทางสู่ความเสมอภาคที่ยิ่งใหญ่เพื่อผู้คนเจเนอเรชันถัดไปทั้งนี้ หน้าปัดแสงสว่างแห่งไพรด์ใหม่ และภาพพื้นหลังสำหรับ iPhone และ iPad จะพร้อมใช้งานได้บน watchOS 10.5, iOS 17.5 และ iPadOS 17.5 ส่วนสายแบบ Braided Solo Loop รุ่น Pride Edition จะเปิดให้สั่งซื้อได้ทาง apple.com และแอป Apple Store ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม และจะเริ่มวางจำหน่ายที่ Apple Store ในวันที่ 23 พฤษภาคม ราคา 3,800 บาท