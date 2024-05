พาไทยสู่ ‘Tech Gateway’ ดีป้าลงทุน Techsauce ขับเคลื่อนอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัปไทย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกล่าวเปิดงาน ‘Bridging Thailand to Global Impact ขับเคลื่อนไทยสู่เวทีโลก’ ถึงแผนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลสตาร์อัปไทย หนึ่งในนั้นคือการจัดการแหล่งเงินทุน เปิดโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจ การสนับสนุนด้านภาษี รวมถึงการตั้งกองทุนดิจิทัลสตาร์ทอัปเพื่อลงทุนที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน โดยเฉพาะ Techsauce ได้ร่วมกันผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในไทย“ประเทศไทยต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนา AI ในประเทศ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน แต่ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”พร้อมกันนี้ depa ได้ประกาศเข้าลงทุนในบริษัท Techsauce Media ซึ่งจะช่วยหนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ทอัปไทย และอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศนอกจากนี้ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจํานง (MOI) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคสตาร์ทอัปไทย (Tech Startup) ในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้ หนึ่งในหมุดหมายสำคัญหลังจากนี้คือการจัดงาน Techsauce Global Summit ที่จะสานต่อมหกรรมด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยพันธมิตรเทคโนโลยีจากภาครัฐ เอกชนในไทยและต่างประเทศ รวมกันกว่า 300 บริษัท ใน 40 ประเทศทั่วโลกอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เทคซอส มีเดีย กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Techsauce มีการเก็บรวบรวมสถิติเม็ดเงินลงทุนในแวดวงสตาร์ทอัปไว้อยู่ที่ราว 2,370 ล้านเหรียญ แต่ในความเป็นจริงมีโอกาสมากกว่านี้ ทำให้เกิดแนวทางของกลยุทธ์ 4 THAI for Thailand ขึ้นมาสำหรับแผนกลยุทธ์ 4 THAI for Thailand ประกอบด้วย 7 เป้าหมายร่วมกันกับพันธมิตรว่าภายในปี 2023 ครอบคลุมทั้งการผลักดันการลงทุนในประเทศไทย (Inbound) ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent) และนักลงทุนเข้ามาในไทยให้มากขึ้น รวมถึงผลักดันการเติบโตของธุรกิจไทยออกต่างประเทศ (Outbound) ด้วยการยกระดับนวัตกรรมของไทยให้เติบโตสู่ระดับภูมิภาค และพัฒนาทักษะให้บุคลากรไทยเติบโตสู่เวทีโลกอย่างในการจัดงาน Techsauce Global Summit 2023 ได้สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ประเทศแล้วกว่า 300 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าการจัดงาน Techsauce Global Summit 2024 จะเป็นประตูแห่งโอกาสแก่ผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัปไทย และเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงพันธมิตรด้านธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสร้าง Tech Ecosystem ให้สามารถแข่งขันบนเวทีระดับโลกเบื้องต้น งาน Techsauce Global Summit 2024 จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ก่อนต่อยอดไปยังงาน Techsauce Global Summit ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนกันยายน และ Techsauce Global Summit ที่ประเทศเวียดนามในเดือนตุลาคม ให้ธุรกิจไทยขยายไปยังตลาดระดับโลก