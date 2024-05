เปิดโพยเลือก Galaxy Tab 4 ซีรีส์ รุ่นไหนเหมาะกับใคร พร้อมรับโปร Back to School

ทีนี้ ลองไปดูกันว่า Galaxy Tab ทั้ง 4 ซีรีส์ ไล่ตั้งแต่ 1.Galaxy Tab A9 | A9+ 2.Galaxy Tab S6 Lite 2024 3.Galaxy Tab S9 FE | S9 FE+ และ 4.Galaxy Tab S9 | S9+ | S9 Ultra จะเหมาะกับนักเรียน นักศึกษากลุ่มไหน พร้อมแนวทางในการใช้งานที่น่าสนใจเริ่มกันที่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Galaxy Tab A9 และ A9+ ที่วางจุดขายมาเป็นแท็บเล็ตราคาประหยัด เปิดทางให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะใน Galaxy Tab A9 ขนาดหน้าจอ 8.7 นิ้ว ในราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาท นับเป็นขนาดจอที่พอดีมือ โดดเด่นทั้งเรื่องการพกพา และใช้งานได้คล่องตัวด้วยการที่เป็นแท็บเล็ตรุ่นเริ่มต้น Galaxy Tab A9 และ A9+ จะเหมาะกับกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษา หรือในยุคที่เริ่มเรียนรู้ และเข้าถึงเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต ไม่ได้จำกัดเฉพาะการเรียน แต่ยังรวมไปถึงความบันเทิงด้วย และที่สำคัญคือรุ่นนี้สามารถใส่ซิมเล่นเน็ต รวมถึงใช้โทร.เข้าออกได้ด้วยภายในของ Galaxy Tab A9 มากับชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 พร้อมกับ RAM/ROM 4/64GB ทำให้เพียงพอต่อการใช้งานเบื้องต้นมากขึ้น ในขณะที่ Galaxy Tab A9+ หน้าจอ 11 นิ้ว จะทำงานบน Snapdragon 695 ให้ RAM/ROM มาที่ 8/128GBดังนั้น Galaxy Tab A9 จะเหมาะกับการเป็นแท็บเล็ตที่ผู้ปกครองซื้อให้บุตรหลานใช้งานเพิ่มเติม หรือใช้เป็นเครื่องที่ 2 ในการรับชมคอนเทนต์เนื้อหา อย่างการเรียนออนไลน์ ที่ช่วยให้น้องๆ เข้าถึงคอนเทนต์การศึกษาผ่าน YouTube เพื่อรับชมและทบทวนบทเรียนได้ขณะเดียวกัน ยังไม่ทิ้งความโดดเด่นเรื่องความบันเทิง เพราะด้วยหน้าจอ 8.7 นิ้ว ที่ไม่เล็ก และไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับเด็กๆ ในการจับถือ ทำให้ใช้เพื่อความบันเทิงอย่างการเล่นเกมได้ด้วยGalaxy Tab A9 มีโปรรับส่วนลดทันที 1,000 บาท เหลือเพียง 5,990 บาท ในระหว่างวันที่ 6 พ.ค.-2 มิ.ย.2567 มีวางจำหน่ายเฉพาะสี Graphite ผ่าน samsung.com, Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการหน้าจอ - 8.7 นิ้ว 60 Hz | 11 นิ้ว 90 Hzชิปประมวลผล - MediaTek Helio G99 | Snapdragon 695พื้นที่เก็บข้อมูล - 4/128GB | 8/128GBกล้อง - กล้องหน้า 2MP | 5MP และกล้องหลัก 8MP ทั้ง 2 รุ่นแบตเตอรี่ - 5,100 mAh | 7,040 mAh รองรับชาร์จเร็ว 15Wระบบปฏิบัติการ - Android 13 One UI 5.1.1ความใจดีอย่างหนึ่งของ Samsung คือแท็บเล็ตรุ่นไหนที่รองรับการใช้งานปากกาก็จะแถมมาให้ใช้งานกันแบบไม่ต้องซื้อเพิ่ม ทำให้ Galaxy Tab S6 Lite 2024 แท็บเล็ตขนาดหน้าจอ 10.4 นิ้ว รุ่นนี้เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่เริ่มใช้แท็บเล็ตในการวาด เขียน จดบันทึกแบบง่ายๆ โดยจากราคาเปิดตัวที่ 12,990 บาท มีโปรลดเหลือ 11,990 บาท ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้สำหรับจุดเด่นของ Galaxy Tab S6 Lite 2024 ที่มีการอัปเดตในปีนี้ นอกจากเรื่องประสิทธิภาพที่รองรับการใช้งานจากชิป Exynos 1280 RAM/ROM 4/128GB ให้แบตเตอรี่มาใหญ่ถึง 7040 mAh ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งาน S Pen ที่ให้ประสบการณ์ใช้งานเหมือนปากกาจริง และที่สำคัญคือไม่ต้องชาร์จแบต S Pen ด้วยฟีเจอร์ที่ให้มาใน S Pen ของ Galaxy Tab S6 Lite 2024 นับว่าครบถ้วนทั้งการใช้งาน Samsung Notes ในการจดบันทึก เพิ่มเติมด้วยความโดดเด่นในเรื่องการแปลภาษาจาก S Pen Translate ที่นำ S Pen ไปชี้ที่คำ หรือประโยคก็จะแปลออกมาได้ทันทีทำให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน หรือการบ้านต่างๆ ทำได้สะดวกมากขึ้น เมื่อรวมกับหน้าจอใหญ่ทำให้สามารถแบ่งครึ่งใช้งานเพื่อทั้งจดบันทึก และเปิดหน้าสไลด์ไประหว่างการใช้งานได้ทันทีขณะที่ในแง่ของความบันเทิง ด้วยลำโพงคู่ที่ปรับแต่งโดย AKG และรองรับมาตรฐาน Dolby Atmos ทำให้แท็บเล็ตจอ 10.4 นิ้ว เครื่องนี้ยังเหมาะสำหรับการรับชมคอนเทนต์ประเภทซีรีส์ ภาพยนตร์จากบริการสตรีมมิ่งต่างๆ ทั้ง YouTube Netflix Disney+ Hotstar VIU WeTV iQiyi และอื่นๆ อีกมากมายGalaxy Tab S6 Lite ทำงานบน One UI 6.1 ที่เป็น Android 14 รองรับการใส่ซิม 4G ด้วย มีให้เลือกด้วยกัน 2 สี คือ Gray และ Mint นับเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อกลางเดือนเมษายน 67 ที่ผ่านมา ใครที่มองหาแท็บเล็ตราคาเข้าถึงได้ ใช้งานได้หลากหลาย รุ่นนี้นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหน้าจอ - 10.4 นิ้ว 60 Hzชิปประมวลผล - Exynos 1280พื้นที่เก็บข้อมูล - 4/128GB (เพิ่มไมโครเอสดีการ์ดได้สูงสุด 1TB)กล้อง - กล้องหน้า 5MP และกล้องหลัง 8MPแบตเตอรี่ - 7,040 mAh รองรับชาร์จเร็ว 15Wระบบปฏิบัติการ - Android 14 One UI 6.1ใครที่คุ้นเคยกับสินค้าตระกูล FE หรือ Fan Edition ของ Samsung อยู่แล้ว น่าจะเข้าใจแบรนด์โพสิชันของทั้ง Galaxy Tab S9 FE และ Galaxy Tab S9 FE+ ได้เป็นอย่างดี เพราะ Samsung ยังคงเน้นความพรีเมียมของสินค้า มีฟีเจอร์การใช้งานที่ครบครันในราคาที่จับต้องได้การใส่ฟังก์ชันแบบจัดเต็มมาให้ในรุ่นนี้ ทั้ง Galaxy Tab S9 FE ขนาดหน้าจอ 10.9 นิ้ว และ Tab S9 FE+ ที่ให้จอใหญ่ถึง 12.4 นิ้ว อัตราการรีเฟรชหน้าจอที่ 90 Hz ดีไซน์ตัวเครื่องบาง วัสดุโลหะ และยังกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ทั้งตัวเครื่อง และ S Pen ทำให้เครื่องรุ่นนี้นับเป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจความสามารถของ S Pen ที่อยู่ใน Tab S9 FE จะครอบคลุมฟีเจอร์ที่ใช้งานได้บน Tab S6 Lite ทั้งหมด เพิ่มเติมด้วยการที่ปากกา S Pen กันน้ำกันฝุ่น IP68 นั่นแปลว่า สามารถใช้ S Pen ในการแปลภาษาได้ จดโน้ตด่วนจากการเคาะ S Pen 2 ครั้งที่หน้าจอได้ และสามารถตัด หรือแคปรูปมาแปะบนโน้ตได้ทันทีด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ และประสิทธิภาพตัวเครื่องจากชิป Exynos 1380 RAM/ROM 6/128 GB ในรุ่น Tab S9 FE และ 8/128GB ใน Tab S9 FE+ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 8,000 / 10,090 mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W มีตัวเลือกทั้งรุ่น Wi-Fi และ 5G ในราคาเริ่มต้นหมื่นกลางๆ จึงน่าสนใจไม่น้อยผู้ที่เหมาะกับการใช้งานแท็บเล็ตรุ่นนี้จะเป็นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงนักศึกษา และวัยทำงาน ที่มองถึงการใช้งานแท็บเล็ตแบบมัลติทาสก์ จากหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมกับ S Pen ทำให้สามารถทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน อย่างการจดเลกเชอร์ไปพร้อมกับการบันทึกเสียง ไปจนถึงการทำงานที่ครีเอทีฟขึ้นมาอย่างการทำสไลด์พรีเซ็นเทชัน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งรูปภาพ การตัดต่อวิดีโอGalaxy Tab S9 FE | Tab S9 FE+ วางจำหน่ายด้วยกัน 3 สี คือ Gray, Lavender และ Mint (สี Lavender มีเฉพาะรุ่น Tab S9 FE) มีโปรโมชันพิเศษเมื่อซื้อแท็บเล็ตระหว่างวันที่ 6 พ.ค.-2 มิ.ย.67 โดยในรุ่น Tab S9 FE รับส่วนลดทันที 1,000 บาท เหลือ 15,990 บาท ในรุ่น Wi-Fi และ 18,990 บาท ในรุ่นที่รองรับการใส่ซิมการ์ด 5G ส่วนรุ่นที่คุ้มสุดๆ หนีไม่พ้น Galaxy Tab S9 FE+ ที่ให้ส่วนลด 4,000 บาท เหลือ 19,900 บาท สำหรับ Wi-Fi และ 23,900 บาทในรุ่น 5Gหน้าจอ - 10.9 นิ้ว | 12.4 นิ้ว 90 Hzชิปประมวลผล - Exynos 1380พื้นที่เก็บข้อมูล - 6/128GB | 8/128GBกล้อง - กล้องหน้า 12MP Ultra-Wide ทั้ง 2 รุ่น และกล้องหลัง 8MP | 8MP+8MP Ultra-Wideแบตเตอรี่ - 8,000 mAh | 10,090 mAh รองรับชาร์จเร็ว 45Wระบบปฏิบัติการ - Android 13 One UI 5.1.1มาถึงไฮไลต์สำคัญในกลุ่มสินค้าแท็บเล็ตของ Samsung ในรุ่นแฟล็กชิป ที่เพิ่งได้รับการอัปเกรดให้ใช้งาน Galaxy AI บน One UI 6.1 จึงทำให้ทั้ง Galaxy Tab S9 | Tab S9+ | Tab S9 Ultra ได้ความสามารถเด็ดๆ เพิ่มขึ้นมาให้ใช้งาน และที่สำคัญคือมีโปรที่ให้ระหว่างวันที่ 6 พ.ค.-2 มิ.ย.67 ลดสูงสุด 5,000 บาทจุดเด่นหลักของ Galaxy Tab S9 ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือเป็นแท็บเล็ตที่มีจอแสดงผลคมชัด สมจริงมากที่สุด ด้วยเทคโนโลยี Dynamic AMOLED 2X รองรับอัตราการรีเฟรชหน้าจอที่ 120 Hz ประกอบกับตัวเครื่องทำงานบนชิป Snapdragon 8 Gen 2 ที่เป็นซีพียูระดับท็อป จึงรองรับการใช้งานที่หลากหลาย จนถึงการประมวลผลด้าน AI ด้วยโดยหลังจากการอัปเดต Galaxy AI ทำให้ Galaxy Tab S9 Series ทั้ง 3 รุ่น สามารถเข้าถึงฟีเจอร์เด่นๆ อย่าง Browsing Assist การสรุปข้อมูลหน้าเว็บไซต์บน Samsung Internet ช่วยให้อ่านข้อมูลข่าว บทความแบบสรุปใจความสำคัญได้ง่ายๆ และยังสามารถแปลภาษาได้ด้วย หรือแม้แต่การใช้ S Pen ร่วมกับ Circle to Search ในการวงกลมที่สิ่งที่ต้องการค้นหาเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของสิ่งนั้นๆทำให้ Galaxy Tab S9 Series กลายเป็นแท็บเล็ตที่ตอบโจทย์กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย หรือนักศึกษาที่โตขึ้นมาหน่อย ซึ่งต้องใช้การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อทำรายงาน วิทยานิพนธ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่สนใจสายตัดต่อ ใช้งานกราฟิกสูงๆ เพราะประสิทธิภาพตัวเครื่องรองรับการใช้งานได้อยู่แล้วที่น่าสนใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้น Samsung DeX ที่จะเปลี่ยนแท็บเล็ตให้ใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ สามารถเปิดหน้าต่างแอปใช้งานได้หลากหลายแอปพร้อมๆ กัน รวมถึงการเชื่อมต่อกับเมาส์ และคีย์บอร์ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ไปจนถึงการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อระหว่างสมาร์ทโฟน Galaxy ด้วยสำหรับโปรโมชันของ Galaxy Tab S9 | S9+ | S9 Ultra ตั้งแต่ 6 พ.ค.-2 มิ.ย.67 รุ่น Tab S9 และ Tab S9+ รับส่วนลดทันที 4,000 บาท และในรุ่น Tab S9 Ultra ลดทันที 5,000 บาท- Galaxy Tab S9 Wi-Fi (8/128GB) ราคา 28,900 บาท ลดเหลือ 24,900 บาท- Galaxy Tab S9 5G (8/128GB) ราคา 32,900 บาท ลดเหลือ 28,900 บาท- Galaxy Tab S9+ Wi-Fi (12/256GB) ราคา 35,900 บาท ลดเหลือ 31,900 บาท- Galaxy Tab S9+ 5G (12/256GB) ราคา 39,900 บาท ลดเหลือ 35,900 บาท- Galaxy Tab S9 Ultra 5G (12/256GB) ราคา 49,900 บาท ลดเหลือ 44,900 บาทหน้าจอ - 11 นิ้ว | 12.4 นิ้ว | 14.6 นิ้ว 120 Hzชิปประมวลผล - Snapdragon 8 Gen 2พื้นที่เก็บข้อมูล - 8/128GB | 12/256GB | 12/256GBกล้องหน้า - 12MP Ultra-Wide | 12MP Ultra-Wide | 12MP+12MP Ultra-Wideกล้องหลัง - 13MP | 13MP+8MP Ultra-Wide | 13MP+8MP Ultra-Wideแบตเตอรี่ - 8,400 mAh | 10,090 mAh | 11,200 mAh รองรับชาร์จเร็ว 45Wระบบปฏิบัติการ - Android 13 One UI 5.1.1 (ปัจจุบันสามารถอัปเดตเป็น Android 14 One UI 6.1 เพื่อใช้งาน Galaxy AI ได้แล้ว)