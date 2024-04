ทรู ดิจิทัล พาร์คชวนอัปเดตเทรนด์ช่วยโลกในงาน "Decarbonize Thailand Symposium 2024: Path to Net Zero Collaboration"

ผสานพลังรับมือวิกฤตโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…ศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเวทีอัปเดตนวัตกรรมและเทรนด์เทคโนโลยีช่วยโลกให้ก้าวสู่ Net Zero อันเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 โดยจะจัดขึ้นในดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนยังมีแนวโน้มแย่ลง รายงาน Global Risk Report 2024 ของ World Economic Forum ความเสี่ยงอับดับแรกที่ผู้ตอบแบบสำรวจกังวลมากที่สุด คือ ภาวะสภาพอากาศสุดขั้ว ที่ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจด้วย ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงนำศักยภาพระบบนิเวศครบวงจรเชื่อมโยงองค์กรเทคต่างๆ สตาร์ทอัป และพันธมิตร เช่น นิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย ทรู คอร์ปอเรชั่น มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จัดงาน "Decarbonize Thailand Symposium 2024 : Path to Net Zero Collaboration" เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งจะโฟกัสใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ E-Mobility, Decarbonization, Agritech และ Energy เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นงาน "Decarbonize Thailand Symposium 2024 : Path to Net Zero Collaboration" จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พ.ค.2567 ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ในงานพบกับตัวแทนจากองค์กรชั้นแนวหน้าที่ต่างนำศักยภาพและเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการก้าวสู่ Net Zero ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการแชร์องค์ความรู้ใน 5 เซสชัน ได้แก่โดยคุณรูชัด นานาวัตถี กรรมการผู้จัดการ Third Derivative and Rocky Mountain Institute บริษัทเทคโนโลยีแถวหน้าของโลกด้านสภาพอากาศ มาร่วมอัปเดตเทรนด์โลก สถานการณ์ที่น่าจับตามอง โอกาสในการลงทุนและนโยบายที่เกี่ยวข้องโดย Denso and Delta การเดินทางสู่ Net Zero ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้จริงโดยสตาร์ทอัป 5 ราย จาก New Energy Nexus ที่นำเทคโนโลยีจากหลายภาคส่วนที่จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบ การวัดผล และการรายงาน (MRV) การขนส่ง และการใช้พลังงานกรณีศึกษาของสตาร์ทอัปด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และโอกาสสำหรับสตาร์ทอัปและองค์กรในประเทศไทยในการนำโซลูชันต่างๆ ไปใช้ร่วมกันโดย Creagy เปิดตัวเป้าหมายปี 2593 ของประเทศไทย และเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอน เทรนด์ จุดสำคัญและจุดที่ต้องคำนึงถึง นโยบายภาครัฐ ตัวอย่างแรงจูงใจและแนวปฏิบัติจากต่างประเทศปิดท้ายงานด้วยพบกับบุคคลในแวดวง Climate Tech เพื่อโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ สนใจร่วมงานสามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้ คลิกเลยที่: https://bit.ly/43Q0Ox3 #TrueDigitalPark #NewEnergyNexus #DecarbonizeThailandSymposium2024 #Decarbonization #NetZero #ClimateTech #CleanTech #RenewableEnergy #ClimateSolutions