AIS ร่วม Gulf Binance ดึงลูกค้ารายเดือนสมัครเทรด BinanceTH

นายคณาธิป ธีรทีป หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และลูกค้าโพสต์เพด AIS กล่าวว่า ครั้งนี้เราได้ Gulf Binance ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภัยในประเทศไทยบนแพลตฟอร์ม BinanceTH by Gulf Binance ที่ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์การซื้อขาย ลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่“เราได้ร่วมกันมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี”นายนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือระหว่างกัลฟ์ ไบแนนซ์ และเอไอเอส เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้ตอบรับกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างโลกดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นนอกจากแคมเปญที่ทั้ง 2 บริษัทได้ทำร่วมกันจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่กลุ่มลูกค้าของเอไอเอส พร้อมกับมอบรางวัลพิเศษเมื่อเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว แคมเปญนี้ยังจะช่วยสร้างการรับรู้และส่งมอบความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยไปยังผู้คนในวงกว้างอีกด้วยสำหรับลูกค้า AIS ที่ใช้แพกเกจรายเดือน สามารถรับสิทธิเหรียญ BNB มูลค่า 150 บาท ได้ง่ายๆ เพียงเปิดบัญชี และยืนยันตัวตนสำเร็จบนแพลตฟอร์ม BinanceTH by Gulf Binance พร้อมทำ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้1.) กดรับสิทธิผ่าน *545*790# และนำโค้ดที่ได้รับผ่านทาง SMS ไปกรอกในช่องรหัสแนะนำสมาชิก (ช่อง Referral Code) เมื่อสมัครเปิดบัญชีครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance2.) ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัย (KYC) ภายในระยะเวลาที่กำหนด3.) รอรับเหรียญ BNB มูลค่าเทียบเท่า 150 บาท ภายใน 14 วันทำการหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงสามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้- 31 พฤษภาคม 2567 (จำกัด 10,000 สิทธิ สำหรับลูกค้าที่ยืนยันตัวตนสำเร็จเท่านั้น) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.ais.co.th/WxHmoeBhB