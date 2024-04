AIS จัดงานมอบรางวัล 'พันธมิตรช่องทางจำหน่าย' ยอดขาย-บริการเด่น

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป และนายธีร์ สีห์อัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบรอดแบนด์ AIS ร่วมกันกล่าวในโอกาสมอบรางวัล “ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมทางด้านงานขาย และงานบริการของปี 2566” ให้พันธมิตรตัวแทนจำหน่าย เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและเป็นการขอบคุณที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันมาอย่างดีเยี่ยม“ทุกวันนี้ Digital Lifestyle คือ วิถีการใช้ชีวิตของทุกคน เป้าหมายของ AIS จึงมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับวิถีดังกล่าว จนปัจจุบันเรามีโครงข่าย 5G ครอบคลุมแล้ว 90% ทั่วประเทศ และโครงข่ายไฟเบอร์ บรอดแบนด์ ที่เข้าถึงกว่า 13.3 ล้านครัวเรือนทั่วไทย เพื่อให้คนไทยได้รับความสะดวกจากการใช้ดิจิทัลอย่างไร้ข้อจำกัด”ด้วยนโยบายของ AIS ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการส่งมอบบริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ ร่วมกับพาร์ตเนอร์ช่องทางจัดจำหน่ายในหลากหลายกลุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าผ่าน Customer Service Touchpoint ที่ปัจจุบันขยายตัวต่อเนื่อง ในปัจจุบันที่มีแล้วมากกว่า 25,000 แห่งทั่วประเทศ ที่นอกจากจะมอบประโยชน์แก่ลูกค้า คนไทยแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการร่วมสร้างการเติบโตของพาร์ตเนอร์ตัวแทนจำหน่ายไปพร้อมๆกัน ตามหลักคิด ECOSYSTEM ECONOMY - เศรษฐกิจแบบร่วมกันอีกด้วยปัจจุบัน AIS มีช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการลูกค้าที่ดูแลทั้งการใช้งานมือถือ และ การใช้งานเน็ตบ้าน ที่ร่วมกับพาร์ตเนอร์หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย- ร้านเอไอเอส ร้านเอไอเอส เทเลวิซ ร้านเอไอเอส บัดดี้ เอ็กซ์คลูซีฟ ที่จำหน่ายทั้งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ซิมแบบรายเดือน และเติมเงิน พร้อมเครื่องในโครงการพิเศษเพื่อลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น รวมไปถึงการสมัครบริการเน็ตบ้าน ทั้ง AIS Fibre และ 3BB รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ปัจจุบันมีกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ- ร้านค้าเทคโนโลยีชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้า และบริการที่ตอบสนอง Digital Lifestyle เช่น Jaymart, TG , iStudio by SPVi, iStudio by Copperwired และ iStudio by Uficon ที่จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน และดิจิทัล แก็ดเจ็ต โดยภายในร้านจะมีบริการของ AIS ที่มาพร้อมสินค้าและบริการต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ซิมแบบรายเดือน และเครื่องในโครงการพิเศษเพื่อลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น หลากหลายรูปแบบ โดยร้านค้าในกลุ่มนี้ปัจจุบันมีกว่า 700 สาขา- ร้านค้ารายย่อยที่กระจายตัวอยู่ตามชุมชน และพื้นที่ห่างไกล จำหน่ายทั้งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม ซิมแบบรายเดือน และเติมเงิน พร้อมบริการด้านธุรกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 20,000 ร้านทั่วประเทศนอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายในการยกระดับเทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้สามารถมอบประสบการณ์งานบริการที่ตอบโจทย์ Digital Lifestyle อยู่เสมอ พร้อมร่วมพัฒนาทักษะพนักงานให้มีความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มอบคำแนะนำและให้บริการลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ ภายใต้มาตรฐานเอไอเอส"เราเชื่อมั่นเสมอว่าการมีพันธมิตรที่มีความรู้ ความชำนาญ และจุดแข็งที่แตกต่าง หลากหลายกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นหัวใจหลักที่จะส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดี และแตกต่างได้ ที่สำคัญคือ มีส่วนร่วมลดข้อจำกัด สร้างความเท่าเทียมให้ลูกค้าและคนไทยสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพของเอไอเอสอย่างสะดวกสบายได้ทั่วประเทศ"