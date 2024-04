เสริมศักยภาพธุรกิจทุกขนาด ด้วย Google Cloud, Generative AI แบบใหม่ และ Google Workspace / Aparna Pappu

Google Cloud ขอประกาศแนะนำนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพครั้งใหม่ใน Google Workspace โดยเริ่มจาก Google Vids แอปสร้างวิดีโอสำหรับการทำงานแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย AIเมื่อกว่า 15 ปีที่แล้ว เราได้เปิดตัวให้โลกรู้จักกับวิธีใหม่ในการทำงานด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความบนระบบคลาวด์ตัวแรกผ่าน Docs, Sheets และ Slides ที่ต้องการเพียงเบราว์เซอร์สำหรับสร้างและทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย แต่วันนี้เรากำลังนำความมหัศจรรย์แบบเดียวกันของการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มาสู่รูปแบบวิดีโอ เพื่อช่วยให้ผู้คนจากทุกที่ได้สัมผัสประสบการณ์การเล่าเรื่องอย่างใกล้ชิดได้ในที่ทำงาน โดย Vids กำลังจะเปิดตัวใน Workspace Labs ในเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้ เรายังประกาศให้บริการเชิงพาณิชย์ 2 รูปแบบ ที่ช่วยให้คุณสามารถนำการประชุมและการส่งข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ทุกคนในองค์กร ในราคาเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งผู้ใช้ต่อเดือนยิ่งไปกว่านั้น Gemini กำลังจะมาที่ Google Chat ในพรีวิว ในอีกไม่ช้า เพื่อให้คุณมีเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปการสนทนา ตอบคำถาม และอื่น ๆ อีกมากมายได้แบบเรียลไทม์และสุดท้ายนี้ เรากำลังทำให้องค์กรต่าง ๆ ขยายประสิทธิภาพของข้อมูลและกำหนดโมเดล AI เองได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้ Vertex AI กับ Workspace เป็นแพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้เกิดเวิร์กโฟลว์แบบใหม่ใน Docs, Gmail และแอป Workspace อื่น ๆ ได้เช่นกันในปีที่ผ่านมา เราได้เปิดตัวฟีเจอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพหลายร้อยรายการใน Google Workspace และ Gemini for Workspace (Gemini สำหรับ Workspace) และเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อลูกค้าของเราอย่างแท้จริง ซึ่ง 70% ของผู้ใช้ระดับองค์กรที่ได้ป้อนคำสั่ง ช่วยฉันเขียน ใน Docs หรือ Gmail ลงเอยด้วยการใช้คำแนะนำของ Gemini และมีผู้ใช้มากกว่า 75% ที่สร้างรูปภาพใน Slides ได้ใช้รูปภาพจาก AI ในการนำเสนอGemini ช่วยให้ผู้คนประหยัดเวลาที่มีค่าในการทำงานได้ เช่น พนักงานที่ Onix ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระบบคลาวด์ระดับโลก สามารถประหยัดเวลาได้เท่ากับวันทำงานทุกเดือนโดยใช้ Gemini หรือทีมงานที่ Sports Basement ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกเครื่องกีฬา ได้ลดเวลาที่ใช้ในการตอบกลับคำขอการสนับสนุนลูกค้าลงถึง 35-40% ดังนั้น Gemini กำลังช่วยเหลือผู้คนทุกระดับและทุกระดับความสามารถ ตั้งแต่ลูกค้าธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ ให้สามารถยกระดับการทำงานของตนเองไปอีกขั้นผู้คนบอกเล่าเรื่องราวในที่ทำงานทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นทีม HR ที่ต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่บริษัท ทีมฝึกอบรมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านดิจิทัล หรือพนักงานขายเสนอลูกค้าใหม่เกี่ยวกับประโยชน์ของบริการจากบริษัท และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในฐานะที่วิดีโอเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่อง วิดีโอจึงแพร่หลายอย่างรวดเร็วพร้อมความสามารถในการ "ตัดเสียงรบกวน" แต่การเรียนรู้ว่าจะเริ่มต้นการทำวิดีโออาจเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคนแต่ตอนนี้ ทุกคนสามารถเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมผ่านวิดีโอได้ด้วย Google Vids ซึ่งเป็นแอปสร้างวิดีโอแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงาน ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยทั้งเรื่องวิดีโอ การเขียน การผลิต และการแก้ไขงานได้ทั้งหมดในที่เดียวอีกทั้ง Vids สามารถสร้างสตอรี่บอร์ดที่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย และหลังจากเลือกสไตล์แล้ว Vids จะรวบรวมแบบร่างแรกจากฉากที่แนะนำพร้อมวิดีโอสต็อก รูปภาพ และเพลงนอกจากนี้ Vids ยังสามารถช่วยให้คุณใส่ข้อความด้วยเสียงพากย์ ไม่ว่าจะเป็นจากเสียงพากย์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือใช้เสียงของคุณเอง Vids จะทำงานร่วมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอื่น ๆ เช่น Docs, Sheets และ Slides ผ่านหน้าอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันและแชร์งานได้อย่างปลอดภัยจากเบราว์เซอร์ของคุณ สิ่งนี้จึงเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ช่วยให้ทุกคนกลายเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมในที่ทำงานได้อย่างแน่นอนฟีเจอร์ของ AI เช่น จดบันทึกให้ฉัน (ขณะนี้เป็นแบบในพรีวิว) ช่วยให้คุณวางปากกาและเข้าถึงการสนทนาได้อย่างเต็มที่แทนการต้องมาคอยจดบันทึก รวมถึง แปลให้ฉัน (ซึ่งจะมาในเดือนมิถุนายนนี้) จะตรวจจับและแปลคำบรรยายใน Meet โดยอัตโนมัติพร้อมรองรับกว่า 69 ภาษา (4,600 คู่ภาษา) ช่วยให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานแบบไร้ข้อจำกัดทางภาษา และภายในปีนี้ เราจะเปิดตัวการแปลข้อความอัตโนมัติและข้อมูลสรุปการสนทนาตามความต้องการใน Google Chat อีกด้วยยกตัวอย่างในกรณีของ Pepperdine University ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้การประชุมและการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในหลายภาษาJonathan See, CIO จาก Pepperdine University กล่าวว่า “คำบรรยายภายใน Google Meet จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการขยายความเท่าเทียมและการเข้าถึงของผู้คน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางภาษา ซึ่งตอนนี้ Gemini สำหรับ Google Workspace ทำให้เราสามารถถอดเสียงรายงานการประชุมจาก Google Docs ได้อย่างรวดเร็ว และสรุปรายงานการประชุมกับผู้ใช้ของเราด้วยวิธีที่กระชับและเข้าใจง่าย”เรากำลังทำให้ทั้งหมดนี้พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ โดยการใช้การประชุมด้วยระบบ AI และส่วนเสริมการรับส่งข้อความแบบใหม่ในราคาเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งผู้ใช้ต่อเดือน และสามารถเพิ่มลงในแผน Workspace ส่วนใหญ่ได้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในยุคของ Generative AI ซึ่งในปีที่แล้วพบว่ามีการละเมิดข้อมูลเพิ่มขึ้น 20% ดังนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากโซลูชันอีเมลและประสิทธิภาพการทำงานแบบเดิม ๆ Gmail และ Workspace จึงถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีรากฐานมาจากหลักการ Zero-trust และเสริมด้วยการป้องกันภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ Gmail สามารถบล็อกสแปม การฟิชชิ่งข้อมูล และมัลแวร์ไม่ให้เข้าถึงกล่องจดหมายของคุณได้มากกว่า 99.9% และตอนนี้เมื่อใช้โมเดลแบบ LLM (Large Language Models) ที่เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เราจำสามารถบล็อกสแปมใน Gmail ได้เพิ่มขึ้นอีก 20% และสามารถประเมินสแปมที่ผู้ใช้รายงานใน Gmail ได้มากขึ้น 1,000 เท่าทุกวันเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดตามทันภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วันนี้เราขอแนะนำส่วนเสริมการรักษาความปลอดภัยด้วย AI แบบใหม่ในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งผู้ใช้ต่อเดือน ซึ่งช่วยให้ทีมไอทีสามารถจัดประเภทและปกป้องไฟล์ที่ละเอียดอ่อนทั่วทั้งบริษัทใน Google Drive ได้โดยอัตโนมัติ ความสามารถนี้ใช้โมเดล AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลเฉพาะสำหรับองค์กร ทำให้พนักงานรวมถึงผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าทุกคนในองค์กรสามารถประเมิน จำแนกประเภท และปกป้องไฟล์ที่มีอยู่ใน Drive ได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยไม่เคยมีวันหยุด เราจึงยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คุณรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอยู่เสมอ และทำให้ Gmail เป็นอีเมลที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ เรากำลังขยายการควบคุม DLP และป้ายกำกับการแยกประเภทไปยัง Gmail เวอร์ชันเบต้า ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากการโจมตีด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม เรากำลังเพิ่มการสนับสนุนเชิงทดลองสำหรับการเข้ารหัสหลังควอนตัม (PQC) ในการเข้ารหัสฝั่งลูกค้าร่วมกับพันธมิตรของเรา อย่าง Thales และ Fortanix เป็นต้นเรายังปรับปรุงและเพิ่มความสามารถให้กับฟีเจอร์ Workspace และ Gemini ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง:การป้อนคำสั่งด้วยเสียงและขัดเกลาทันทีใน Gmail: ส่งอีเมลได้ง่ายขึ้นด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียงใน "ช่วยฉันเขียน (Help me write)" และแปลงบันทึกย่อให้เป็นอีเมลฉบับสมบูรณ์ได้ในคลิกเดียวองค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์ ใหม่และการแจ้งเตือนใน Sheets: รูปแบบตารางใหม่ของเรา (ซึ่งจะพร้อมเปิดใช้งานทั่วไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า) จะช่วยลดภาระในการจัดรูปแบบและจัดระเบียบข้อมูลด้วยการออกแบบที่ทันสมัย โดยผู้ใช้สามารถเลือกเทมเพลตจากองค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์ชุดใหม่ให้เหมาะกับการทำงานตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการวางแผนกิจกรรม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างสเปรตชีตตั้งแต่ต้นอีกครั้ง นอกจากนี้เรายังแนะนำการแจ้งเตือนแบบมีเงื่อนไข: การแจ้งเตือนอัตโนมัติตามทริกเกอร์ที่กำหนดเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงในช่องสถานะ เป็นต้นการปรับเปลี่ยนแท็บให้เหมาะกับบุคคล ใน Docs: เราได้เพิ่มแท็บที่คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลในเอกสารเดียว แทนที่จะลิงก์ไปยังเอกสารหลายฉบับหรือค้นหาผ่านไดรฟ์เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการ นอกจากนี้ เรายังช่วยให้คุณปรับแต่งเอกสารในแบบของคุณได้สะดวกด้วยภาพหน้าปกแบบเต็มซึ่งขยายจากขอบด้านหนึ่งของเบราว์เซอร์ไปยังอีกด้านหนึ่ง คุณสมบัติทั้งสองจะพร้อมเปิดให้ใช้งานโดยทั่วไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความจุของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและการทำงานร่วมกันใน Chat: ความจุของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 500,000 ในพื้นที่จะพร้อมใช้งานโดยทั่วไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า นอกจากนี้เรายังปรับปรุงการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยการทำงานร่วมกันของการส่งข้อความสำหรับ Slack และ Teams ผ่านทางพันธมิตรของเราอย่าง Mio3 ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่ ตัวติดตามโปรเจ็กต์จาก องค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์ใหม่ใน Sheets, สารบัญใน Docs ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลได้จากที่เดียว และการปรับแต่งเอกสารในแบบของคุณด้วยภาพหน้าปกเต็มขอบตลอดทุกวันที่ผ่านมา เราได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่ลูกค้าของเราใช้ Workspace และ Gemini เพื่อทำให้ลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติมเต็มความต้องการได้อย่างแท้จริง การที่ลูกค้าเอาชนะตัวเองคือสิ่งที่ผลักดันให้เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อ สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น