ดูแล iPhone ให้ลูกค้า AIS ด้วย AIS Care+ with AppleCare Services

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า เราตั้งใจยกระดับการดูแลลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกับ Apple ด้วยบริการใหม่ AIS Care+ with AppleCare Services สำหรับลูกค้าที่ซื้อ iPhone กับ AIS และสมัครบริการ จะได้รับการดูแลแบบคูณ 2 ทั้งจาก AIS Care+ และ AppleCare Services“บริการนี้จะช่วยแก้ Pain Point ของลูกค้าให้หมดความกังวลจากการใช้งานทั้งเรื่องเครื่องเสีย จอแตก ตกน้ำ และดูแลความเสียหายตัวเครื่องได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดครั้งเช่นกัน อีกทั้งยังสามารถรับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ Apple ทั่วโลก ด้วยราคาพิเศษสุดคุ้มที่สามารถเข้าถึงบริการที่ดีที่สุดของเราได้”สำหรับบริการ AIS Care+ with AppleCare Services เป็นบริการที่รวมทุกการดูแลแบบคูณ 2 ทั้งจาก AIS Care+ และ AppleCare Services มาไว้ด้วยกัน ความร่วมมือกับ Apple จะทำให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจว่า iPhone ของลูกค้าจะได้รับการดูแล แก้ไข ซ่อมแซมด้วยอะไหล่แท้จากช่างผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการของ Apple หรือเครื่องที่ให้บริการแลกเปลี่ยน หรือรับเครื่องทดแทน ลูกค้าจะได้รับตัวเครื่องจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง (Apple Manufactured Guaranteed Device)นอกจากนี้ ลูกค้าจะยังได้รับประสบการณ์อย่างบริการดูแลตัวเครื่องที่ครอบคลุมความเสียหายทุกด้าน มากที่สุดเท่าที่ผู้ให้บริการด้านนี้มีในตลาด โดยไม่มีข้อจำกัด เช่น จอแตก เครื่องตกน้ำ ลำโพงดับ ไมค์ไม่ได้ยิน เครื่องเสียรวมถึงการดูแลแบตเตอรี่คุณภาพความจุต่ำกว่า 80% บริการเปลี่ยนเครื่องเมื่อใดก็ได้ที่อยากเปลี่ยน หรือเครื่องเสีย แต่ไม่อยากส่งซ่อม หรือบริการรับเครื่องทดแทนแม้ไม่มีเครื่องเดิมมาเปลี่ยน ยังมีสิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชต หรือโทรศัพท์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ ลูกค้า AIS ที่ซื้อ iPhone ทุกรุ่น สามารถสมัครบริการ AIS Care+ with AppleCare Services เพื่อรับความพิเศษกว่าใครได้ทันทีหลังจากซื้อเครื่องใหม่ หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่อง และไม่ต้องตรวจสอบตัวเครื่องโดยบริการ AIS Care+ with AppleCare Services มีแพกเกจให้เลือกทั้งแบบรายเดือนหรือเหมาจ่าย 12 เดือน และดูแลต่อเนื่องนานสูงสุด 48 เดือน โดยลูกค้าสามารถสมัครบริการได้ที่ร้านเอไอเอสช้อป ร้านเอไอเอส-เทเลวิซ รวมถึงร้านพันธมิตรอย่าง Jaymart, TG Fone, iStudio จาก COPPERWIRED, SPVi และ UFicon หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/service/aiscare-applecare/สำหรับลูกค้าที่ซื้อ iPhone และสมัคร AIS Care+ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566-20 มีนาคม 2567 สามารถเปลี่ยนมาใช้บริการแพกเกจใหม่ AIS Care+ with AppleCare Services เพียงยืนยันสิทธิด้วยตัวเอง โดยกด *534*4# โทร.ออก ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567-30 เมษายน 2567