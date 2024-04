อาลีบาบา คลาวด์ ทุบราคาพับลิกคลาวด์ ลดสูงสุด 59% โกยลูกค้านอกจีน

อาลีบาบา คลาวด์ ลดราคาผลิตภัณฑ์พับลิกคลาวด์หลักลง เฉลี่ย 23% สูงสุด 59% กระตุ้นลูกค้านอกประเทศจีน มั่นใจกลยุทธ์ด้านราคาและความพร้อมของบริษัทจะช่วยลูกค้าสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระยะยาวเซลิน่า หยวน ประธานธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ ประกาศกลยุทธ์ใหม่ด้านราคา ณ งาน Alibaba Cloud Spring Launch โดยนอกจากการลดราคาผลิตภัณฑ์พับลิกคลาวด์หลักสูงสุด 59% บริษัทยังมีบริการและฟีเจอร์ใหม่ที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา generative AI“โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์พร้อมเป็นรากฐานหลักให้อนาคตของ AI และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา AI มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม อาลีบาบา คลาวด์ ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าในระยะยาว เราทุ่มเทที่จะช่วยให้ลูกค้าใช้งาน AI ได้มากขึ้น ทั้งด้านความคุ้มค่าใช้จ่าย ความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และอื่นๆ อีกมาก เราออกแบบกลยุทธ์ด้านราคาล่าสุดไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกระยะยาวด้วยส่วนลดจำนวนมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังให้ความมั่นใจว่าธุรกิจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงที่จะใช้พัฒนากลยุทธ์ระยะยาวของตนในเวลาที่ลูกค้าวางแผนและพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ของตนเองด้วย"อาลีบาบา คลาวด์ นั้นเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป สำหรับการประกาศกลยุทธ์ใหม่ด้วยราคาที่ให้ส่วนลดสูงสุด 59% กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์พับลิกคลาวด์หลักบนดาต้าเซ็นเตอร์ระหว่างประเทศของอาลีบาบา คลาวด์ ที่อยู่นอกประเทศจีน (international data centers) นั้นเป็นนโยบายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ AI first ของบริษัทที่มีจุดประสงค์ให้ลูกค้าทุกขนาดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เข้าถึงทรัพยากรด้านการประมวลผลที่จำเป็น และเสริมศักยภาพให้ลูกค้าเติบโตระยะยาวในยุค AIสำหรับราคาใหม่นี้จะมีผลทันที โดยครอบคลุมข้อประเภทผลิตภัณฑ์พับลิกคลาวด์ 5 กลุ่มสำคัญ เช่น การประมวลผล สตอเรจ ดาต้าเบส และรวมถึงผลิตภัณฑ์บิ๊กดาต้า เบ็ดเสร็จแล้วมีการลดราคาเฉลี่ย 23% เบื้องต้น ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ทางการของอาลีบาบา คลาวด์ ทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่จะสามารถใช้ราคาใหม่นี้ได้ไฮไลต์สำคัญอื่นเรื่องราคาใหม่ที่ได้ประกาศในงาน Alibaba Cloud Spring Launch คือการลดราคาจะใช้ได้กับหลากหลายรูปแบบการชำระเงินของบริการ Elastic Compute Service (ECS) รวมถึงสมาชิกแบบจ่ายตามการใช้งาน (pay-as-you-go) และแผนการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ (savings plans) ครอบคลุมประเภทและรุ่นของ ECS instance ส่วนใหญ่ เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศที่ใช้รูปแบบการเรียกเก็บเงินแบบจ่ายตามการใช้งานสามารถลดค่าใช้จ่ายบริการ ECS ได้มากถึง 30% และ 59% สำหรับ Elastic Block Storage (EBS)นอกจากนี้ Object Storage Service (OSS)-Resource plan จะช่วยให้ลูกค้าองค์กรที่จองพื้นที่สตอเรจในภูมิภาคที่เจาะจงภูมิภาคหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อคงความคุ้มค่าใช้จ่ายตลอด 12 เดือน และได้รับส่วนลดมากขึ้น ราคาแพกเกจหนึ่งปีสำหรับพื้นที่สตอเรจ 500GB ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่ม SME ได้ปรับลดจาก 63 เหรียญสหรัฐ เหลือ 16.99 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 625 บาทขณะที่ลูกค้าองค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเบส เช่น ApsaraDB RDS for MySQL, ApsaraDB RDS for PostgreSQL, ApsaraDB RDS for MariaDB, ApsaraDB for Redis และ ApsaraDB for MongoDB จะได้รับส่วนลดสำหรับแพกเกจระยะยาวครอบคลุมตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี สูงสุดถึง 50% ในทำนองเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบิ๊กดาต้า เช่น MaxCompute, Hologres, DataWorks, Realtime Compute for Apache Flink และ Open Search ก็จะได้รับข้อเสนอส่วนลดแผนสมาชิกระยะเวลา 1 ถึง 3 ปีมากถึง 50%อาลีบาบา คลาวด์ ยังเพิ่มการใช้งาน Cloud Data Transfer Service รายเดือนจาก 20GB เป็น 200GB โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ลูกค้าที่ใช้ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศของอาลีบาบา คลาวด์ Cloud Data Transfer Service เป็นผลิตภัณฑ์ด้านเน็ตเวิร์กที่ให้ความสามารถในการควบคุมปริมาณและค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลที่เกิดขึ้นกับบริการต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างใบเรียกเก็บเงินนอกจากราคา อาลีบาบา คลาวด์ ยังออกแบบบริการและฟีเจอร์ใหม่โดยโฟกัสที่การสนับสนุนการพัฒนา generative AI ทั้งบริการโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน LLMs ทั้งสถาปัตยกรรมโมเดล และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และบริการ PAI-Lingjun Intelligent Computing Service ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประมวลผล AI ที่ครบวงจรสำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง เช่น การเทรนด์และการอนุมานโมเดลพื้นฐาน ปัจจุบันพร้อมให้บริการแล้วในประเทศสิงคโปร์ บริการนี้มอบความสามารถด้านวิศวกรรม AI เต็มรูปแบบ เช่น การพัฒนา AI การเทรนด์ AI และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการประมวลผลยังมี Energy Expert โซลูชันด้านความยั่งยืนของอาลีบาบา คลาวด์ ที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วย AI ได้รับการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานด้วยการเปิดบริการ open API ปัจจุบันโซลูชันนี้นำเสนอบริการคาร์บอนไมโครเซอร์วิส และบริการไมโครเซอร์วิสด้านพลังงาน โดยใช้ความสามารถของ LLM และความรู้เฉพาะทางต่างๆ (domain-specific knowledge) บริการเหล่านี้มาพร้อมฟังก์ชันต่างๆ เช่น การคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ การปรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้มีประสิทธิภาพ การติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน การคาดการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจุบัน อาลีบาบา คลาวด์ ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 89 availability zones ใน 30 ภูมิภาคทั่วโลก ให้บริการลูกค้ามากกว่า 4 ล้านรายทั่วโลก