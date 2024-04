YAS ผนึก Samsung เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร ยกระดับการทำงานแบบ Hybrid Working ในยุคดิจิทัล

คุณธนพนธ์ เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคู่ค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ YAS ในกลุ่มเบญจจินดา (BCG) กล่าวว่า ในปี 2024 นี้ YAS ได้รับการแต่งตั้งจาก Samsung ให้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ (Official Partner) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Samsung โดยเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร ผลักดัน Samsung Galaxy for Work เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรในยุคดิจิทัลจากผลสำรวจรูปแบบการทำงานปี 2023 และทิศทางอนาคตมองว่าองค์กรยุคใหม่จะมีรูปแบบการทำงานในลักษณะ Hybrid Working ใช้นโยบาย Flexible Workplace ถึง 82% และพนักงาน 71% มีความเห็นว่า การทำงานรูปแบบ Flexible Workplace ช่วยให้การทำงานดีขึ้น ดังนั้น อุปกรณ์สื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับในการใช้งานในชีวิตประจำวันYAS เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดจากรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปดังกล่าว สะท้อนด้วยมูลค่าตลาดลูกค้าองค์กรที่สูงกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท หรือคาดว่าเติบโตไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี จึงร่วมมือกับ Samsung ในขยายตลาดลูกค้าองค์กร ด้วยศักยภาพของกลุ่มเบญจจินดา (BCG) ที่มีเน็ตเวิร์กและประสบการณ์การทำตลาด ดูแลกลุ่มลูกค้าองค์กรมายาวนานกว่า 20 ปี มีฐานลูกค้าองค์กรที่ให้บริการอยู่กว่า 3,000 ราย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมหลัก เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มการให้บริการ กลุ่มการธนาคารและการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต“องค์กรยุคใหม่ส่วนใหญ่ได้ปรับตัวเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การทำงานของพนักงานในยุค Hybrid Working โดยให้ความสำคัญกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ และสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าได้ YAS และกลุ่มเบญจจินดาพร้อมนำเสนอและร่วมสร้าง B2B อีโคซิสเต็มอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์จาก Samsung และบริการต่างๆ จากกลุ่มเบญจจินดา (BCG) เช่น บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก Cloud service และ Cyber Security ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ทุกมิติ” คุณธนพนธ์ กล่าวคุณภาณุพัฒน์ เกษมสุข หัวหน้ากลุ่มธุรกิจองค์กร โมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ตามแผนธุรกิจปีนี้ Samsung ต้องการบุกตลาดลูกค้าองค์กรด้วย “Galaxy for Work” ที่มีครบครันทั้งดีไวซ์ โซลูชัน และการบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่พร้อมตอบโจทย์กับองค์กรในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความทันสมัย ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรด้วยกลยุทธ์การสร้าง B2B อีโคซิสเต็มอย่างยั่งยืนนั้น เน้นเพิ่มกลุ่มสินค้าและการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรมากขึ้น ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้บริการอย่างครบครัน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวขึ้น ด้วยการรับประกันสินค้า 2 ปี และการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง จากความพร้อมของ YAS และกลุ่มเบญจจินดา (BCG) ในการขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับ Samsung ในด้านการขายและการตลาดนั้น สามารถตอบโจทย์กลยุทธ์ที่กำหนดไว้สำหรับการขยายตลาดลูกค้าองค์กรของ Samsung ได้เป็นอย่างดีคุณวินัย สวัสดิมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิคส์ จำกัด กล่าวเสริมด้านตลาดสมาร์ทโฟนคอนซูเมอร์ว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนมีการแข่งขันกันสูงมาก แต่ Samsung ยังคงครองตำแหน่งแบรนด์สินค้าสมาร์ทโฟนที่มียอดขายเป็นอับดับหนึ่ง ด้วยการนำเสนอสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพ ล้ำสมัย ครบทุกผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวในทุกกลุ่ม โดยความสำเร็จล่าสุดจากการเปิดจำหน่าย Samsung Galaxy S24 ที่มี Galaxy AI เป็นฟีเจอร์หลัก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรในการตลาด และการขายเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ Samsung ประสบความสำเร็จ YAS เป็นหนึ่งพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายที่สามารถจัดจำหน่าย กระจายสินค้าสู่ลูกค้า และดูแลลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับการมอบหมายได้เป็นอย่างดี