Meta ผลักดัน ‘Take It Down’ ยับยั้งการแพร่ภาพส่วนตัวบนแพลตฟอร์ม

มาลีนา เอนลุนด์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายความปลอดภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การถูกนำภาพส่วนตัวไปเผยแพร่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชน และสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายกว่าเดิม หากมีใครก็ตามข่มขู่ว่าจะนำภาพส่วนตัวของพวกเขาไปเผยแพร่หากเหยื่อปฏิเสธที่จะแชร์รูปภาพโป๊เปลือยเพิ่ม หรือมีกิจกรรมทางเพศด้วย หรือแม้แต่การส่งเงินให้“ปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอาชญากรรมที่เรียกว่าการขู่กรรโชกทางเพศ ทำให้ Meta ได้เข้าไปทำงานร่วมกับหลากหลายองค์กร และครีเอเตอร์ทั่วโลก เพื่อช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงการควบคุมรูปภาพส่วนตัวของตนเอง และยับยั้งไม่ให้บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่เป็นอดีตคนรัก หรือใครก็ตาม ในการเผยแพร่รูปภาพส่วนตัวดังกล่าวบนโลกออนไลน์”การขยายบริการ Take It Down ในประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการดำเนินงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะวัยรุ่นจำนวนหลายล้านคนเบื้องต้น จากรายงานการบังคับใช้มาตรฐานชุมชนของ Meta ในช่วงตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา แพลตฟอร์มได้มีการนำเนื้อหาที่ละเมิดกฎและเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็กทั่วไปแล้วกว่า 16 ล้านเนื้อหาบน Facebook และกว่า 2.1 ล้านเนื้อหาบน Instagram“จากเนื้อหาที่มีการละเมิดกฎเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับภาพโป๊เปลือยเด็ก มากกว่า 98% Meta นำเนื้อหาลงก่อนที่จะมีการรายงานเข้ามาโดยเป็นผลจากการตรวจจับด้วย AI”ทั้งนี้ โครงการ Take It Down เริ่มให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาสเปนในปีที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมที่ให้บริการลบรูปภาพส่วนตัวออกจากอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผยแพร่ต่อบนโลกออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่าสำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ Take It Down ทั้งการค้นหาและลบรูปภาพส่วนตัวออกจากอินเทอร์เน็ต หรือการช่วยยับยั้งการเผยแพร่รูปภาพส่วนตัวเหล่านั้นบนโลกออนไลน์ เพียงแต่ยังมีข้อจำกัดที่ต้องมีรูปที่นำมาใช้เพื่อค้นหาอยู่โดยบริการดังกล่าวเปิดให้บริการใช้งานฟรีสำหรับ เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและเยาวชนในการจัดการกับรูปภาพส่วนตัว และผู้ใหญ่ที่กังวลว่ารูปภาพส่วนตัวที่ถูกถ่ายไว้ก่อนอายุ 18 ปีถูกเผยแพร่ หรืออาจถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์นอกจากเครื่องมือในการนำรูปภาพไม่เหมาะสมออกจากแพลตฟอร์ม Meta ยังมีบริการที่สามารถปกป้องเด็ก และเยาวชนจากการขู่กรรโชกทางเพศ โดยกำหนดให้บัญชี Instagram ของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะจำกัดผู้ที่สามารถรับชม ติดตาม และกำลังติดตามด้วยการเป็นบัญชีส่วนตัว และผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 19 ปี ไม่ให้สามารถส่งข้อความไปยังผู้เยาว์ที่ไม่ได้ติดตามอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี ยังมีเครื่องมือที่เปิดทางให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าไปลบรูปภาพที่ไม่เหมาะสมออกจากแพลตฟอร์ม ผ่านเว็บไซต์ https://stopncii.org/ ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหากำไร และใช้แนวทางในการจัดการรูปภาพเหมือนกัน