MSI เปิดตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กไลน์อัพใหม่ ใช้ พร้อมเข้าสู่ยุคของ AI อย่างเต็มรูปแบบ

MSI แบรนด์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กชั้นนำระดับโลก ได้นำไลน์อัพเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน CES เมื่อต้นปีที่ผ่านมา จัดแสดงให้กับเหล่าพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนประเทศไทย ในงาน MSIology: AI ERA of COMPUTING เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมเผยราคาและรุ่นที่จะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2567 นี้ พร้อมเปิดตัวสินค้า Gaming Handheld รุ่นใหม่ที่เป็นสินค้าไฮไลต์ของปี อย่าง Claw ครั้งแรกในงานนี้ด้วยเช่นกันโดยงาน MSIology: AI ERA of Computing ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาพร้อมเหล่าพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนมากหน้าหลายตาที่มาเป็นพยานกับการก้าวไปสู่จุดใหม่ครั้งสำคัญในยุคของ AI ของ MSI ในปีนี้ในงานมีการนำไลน์อัพเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่มาให้เหล่าผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสพร้อมกับนำไลน์อัพโน้ตบุ๊กซีรี่ส์อื่นๆที่กำลังจะตามมาในอนาคตมาให้เหล่าผู้เข้าร่วมได้ยลโฉมตัวเป็นๆในงานนี้อีกด้วยโดยทางคุณ Tim Lee - Indo-Pacific General Manager ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับในปี 2567 ที่ต้องการเน้นไปที่กลุ่มสินค้าใหม่อย่าง Gaming Handheld และแล็ปท็อปที่ออกแบบสำหรับการใช้งานด้าน AI รวมถึงประสบการณ์ในการใช้งานรูปแบบใหม่ ความพรีเมี่ยมที่ไม่เหมือนใคร ที่ทาง MSI ตั้งใจออกแบบให้กับผู้ใช้งานทุกกลุ่มจากนั้น ทางคุณวรชัย รวยอารี - Head of Retail จาก Intel Microelectronics (Thailand) Ltd.ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ของหน่วยประมวลผลจาก Intel ในเจเนอเรชั่นใหม่ ทั้ง Intel® Core™ Ultra และ Intel® Core™ processors HX-Series (14th gen) ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและการเล่นเกมนั้นสูงขึ้นอีกระดับและออกแบบมาสำหรับการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะอีกด้วยสำหรับในส่วนของกราฟิกการ์ดนั้น คุณชญาน์ทัต นรรัตน์ - CHANNEL MARKETING MANAGER จากทาง NVIDIA Thailand ได้นำเสนอถึงนวัตกรรมใหม่ที่ทาง NVIDIA ได้ใส่มาในกราฟิกการ์ด RTX 40 Series ที่จะยกระดับให้กับการเล่นเกมและการทำงาน โดยเฉพาะการประมวลผลด้าน AI มีประสิทธิภาพและมีความสามารถที่กว้างยิ่งขึ้นไปอีกในปี 2567 นี้และในส่วนของ CPU สำหรับอีกกลุ่มสินค้า Gaming ของ MSI ยังได้คุณ พิพัฒน์ บรรเทิงเภสัชสกุล – จาก AMD Thailand มาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของชิปเซ็ต AMD Ryzen™ 8040H Series ที่ออกแบบสำหรับการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะ จากเทคโนโลยี AMD XDNA™ ภายในในส่วนของทาง MSI นั้น ได้มีการเปิดตัวไลน์อัพเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Titan 18 HX, Raider 18 HX, Stealth 18 HX, Crosshair, Pulse AI, Sword, Cyborg 14 และ Thin 15 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอันน่าพึงพอใจจากเหล่าพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนในงานอย่างล้นหลามและอีกหนึ่งความสำเร็จของปีนี้ทาง MSI ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่อย่าง Gaming Handheld หรืออุปกรณ์เล่นเกมแบบพกพาอย่าง Claw A1M ที่เป็น Gaming Handheld รุ่นแรกของโลกที่ใช้งานหน่วยประมวลผลเป็น Intel® Core™ Ultra มาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่ออย่าง Thunderbolt 4 และมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 53 WHrโดยหลากหลายรุ่นที่มีการเปิดตัวนั้นซึ่งรวมไปถึง MSI Claw รุ่นใหม่ ได้เปิดวางจำหน่ายให้แฟนๆ MSI จับจองเป็นเจ้าของกันแล้ว รวมถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นในปีนี้จะมาพร้อมกับการมี Microsoft Office Home & Student 2021 ลิขสิทธิ์แท้ติดเครื่องมาพร้อมใช้งานอีกด้วยสำหรับไลน์อัพเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้แล้ววันนี่ที่ทุกหน้าร้านตัวจำหน่ายของ MSI หรือดูรายละเอียดและสั่งซื้อในแต่ละรุ่นได้ที่ https://msi.gm/SB21C179และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ MSI Claw A1M ไดที่นี่ https://msi.gm/S6FD2E81