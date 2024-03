จัดเองลดได้เยอะกว่า 'Advice IT Expo' ประเดิมนำโปรฯ สินค้าไอที กระจายทั่วประเทศ

ณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงาน Advice IT Expo ที่จะแบบผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ที่หน้าร้านพร้อมกันเป็นครั้งแรกว่า จะช่วยให้สามารถนำโปรโมชันดีๆ ให้แก่ลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศได้“งบประมาณที่นำมาสนับสนุนในการจัดแคมเปญมอบส่วนลดให้ลูกค้าในครั้งนี้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าไปร่วมออกงานคอมมาร์ตฯ และที่สำคัญคือช่วยตอบโจทย์ลูกค้าของ Advice ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงสินค้า และโปรโมชันได้ครอบคลุมด้วย”ทั้งนี้ การจัดงาน Advice IT Expo ที่นับเป็นหนึ่งใน ‘Advice Mega Campaign’ จะทยอยแบ่งช่วงจัดงานออกเป็น 4 เฟส ตั้งแต่ 6 - 31 มีนาคม 2567 ในสาขาที่ร่วมรายการกว่า 160 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ โดยจะเริ่มเฟสแรกในวันที่ 6 - 11 มีนาคม โดยเหตุผลที่แบ่งการจัดงานออกเป็นแต่ละช่วง เนื่องจากในการกระจายไปยังทุกภาค ต้องใช้บุคลากรทำให้ในช่วงแรกจะเริ่มจากการทยอยจัดงานก่อนส่วนในแง่ของทิศทางตลาดไอทีในปีนี้ ผู้บริหารแอดไวซ์ มองว่ามีโอกาสที่จะกลับมา จากเหตุผลหลักคือสินค้าที่อยู่ในตลาดส่วนใหญ่ถึงระยะเวลาที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ ทำให้มีกำลังซื้อบางส่วนจากภาคธุรกิจกลับมา ในขณะที่ฝั่งของคอนซูเมอร์จะมีปัจจัยหนุนอย่าง AI PC ที่เข้ามาช่วยเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้ามาช่วย“การที่แอดไวซ์เข้าระดมทุนทำให้มีความคล่องตัวในแง่ของงบประมาณมากขึ้น ทำให้ตั้งใจว่าในปีนี้จะเร่งขยายสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจที่ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ราว 5% ให้เพิ่มขึ้นเป็น 10% ภายใน 3 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในรูปแบบของการเช่าใช้ที่จะสร้างรายได้ระยะยาวให้แก่แอดไวซ์”นอกจากนี้ แอดไวซ์ ยังมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงการแยกหน้าร้าน iStudio by Advice ออกไปในพื้นที่ข้างเคียงสาขาเดิม เพื่อเสริมให้การทำตลาดสินค้าของ Apple ครบวงจรมากยิ่งขึ้น พร้อมไปกับการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ที่จะส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้คนไทยเท่าทันด้วย“ปีที่ผ่านมาสินค้าที่เข้ามาช่วยให้แอดไวซ์สามารถเติบโตได้ส่วนหนึ่งมาจากสินค้าของ Apple และสมาร์ทโฟน ที่จากปีก่อนหน้ามีสัดส่วนรายได้ราว 1% เพิ่มขึ้นมาเป็น 5% เข้ามาชดเชยตลาดของพีซีที่การ์ืทเนอร์ให้ข้อมูลออกมาแล้วว่าตลาดหดตัวลงถึง 14%”สำหรับ กิจกรรม Advice IT Expo จะมีการทำโปรโมชันอย่างส่วนลดสูงสุด 80% พร้อมส่วนลดเพิ่มจาก Shopee สูงสุด 5,000 บาท รวมถึงบริการ ซ่อมฟรีไม่มีค่าแรง พร้อมรับส่วนลด Advice Care 50% และรับคูปองส่วนลดค่าบริการ 200 บาท