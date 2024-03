Seven Peaks ดึง Figma เปิดตลาดไทย ขับเคลื่อนการออกแบบดิจิทัล

เจเรมี่ ทิสโซว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ Seven Peaks Software กล่าวถึงการมาของยุค Generative AI ทำให้นักพัฒนา และนักออกแบบซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันหลายคนมีความกังวล เนื่องจาก AI รุ่นใหม่สามารถเข้ามาเขียนโค้ด หรือโปรแกรมแทนได้ แต่ในความเป็นจริง AI ยังต้องมีการป้อนข้อมูลเพื่อสั่งงานต่างๆ ทำให้ท้ายที่สุดแล้วบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีแนวคิดในการออกแบบที่ดีจะยังสามารถพัฒนาต่อไปในตลาดนี้ได้“การเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมืออย่างสร้างสรรค์นับเป็นหนึ่งในสกิลใหม่ของนักพัฒนาที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ และปรับใช้งานให้เหมาะสม ซึ่งพื้นฐานสำคัญของการเป็น UX/UI Designer ที่ดีจะต้องมีพื้นฐานตั้งแต่แนวคิด และมุมมองในการออกแบบที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน”สำหรับตลาดในประเทศไทย อุตสาหกรรมออกแบบซอฟต์แวร์​ และแอปพลิเคชันนับเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลที่คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 454,628 ล้านบาท ในปี 2568 โดยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ภาคองค์กรธุรกิจให้ความสนใจ“ความท้าทายในตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเวลานี้ คือการที่องค์กรในไทยยังมีลักษณะของการทำงานแบบเป็นพีระมิดอยู่ ทำให้เวลาส่วนบริหารสั่งงานลงมากว่าบุคลากรในระดับทำงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องใช้เวลา แต่จากการทำงานของ Seven Peaks ในระยะหลังเห็นแนวโน้มของความพร้อมที่ปรับตัวดีขึ้น”ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา Seven Peaks มีสัดส่วนรายได้เติบโต 35% ในตลาดไทย ซึ่งนับเป็นตลาดหลักในการให้บริการ และคาดว่าจะสามารถเติบโตในปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 50% จากการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลในการผลักดันให้ตลาดไทยเติบโตหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Seven Peaks เห็นถึงโอกาสในการเติบโตมาจากการที่ Figma หันมาให้ความสำคัญกับตลาดในไทยมากขึ้น และเริ่มเห็นการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของ Figma ในประเทศไทย ที่เกิดเป็นคอมมูนิตีร่วมกันระหว่างนักออกแบบ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยคริสโตเฟอร์ ไคท์ลี่ Head of Growth, Figma ประจำเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า หลังจากการก่อตั้งสำนักงานเพื่อดูแลตลาดเอเชียแปซิฟิกของ Figma ในสิงคโปร์ หลังจากนี้ Figma จะเริ่มขยายตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เนื่องจากพบว่า 80% ของฐานผู้ใช้ของ Figma อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเจเรมี่ ยังมองว่าความเคลื่อนไหวของ Figma ในครั้งนี้จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการออกแบบดิจิทัลมีการเติบโตขึ้น ช่วยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศไทย และจะช่วยให้ชุมชนของนักพัฒนาในมีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการออกแบบดิจิทัลไทยต่อไป