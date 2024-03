AIS แจ้งเตือนมิจฉาชีพ อ้างเป็นแอดมินเฟจเฟซบุ๊กหลอกขอข้อมูล

จากกรณีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ แฝงตัวใช้แอคเคาท์ปลอมแอบอ้างเป็นแอดมินเพจ เฟซบุ๊ค AIS Official ตอบคอมเมนท์ในช่องแสดงความคิดเห็น ด้วยการหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อาทิ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขสมาชิกอินเทอร์เน็ตบ้าน รวมไปถึง การนำ เอไอเอส พอยท์ แลกรับสิทธิพิเศษ อันนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายให้แก่ลูกค้านั้นด้วยความห่วงใย และเพื่อเป็นการป้องกันภัยออนไลน์ที่จะเกิดจากมิจฉาชีพในกรณีข้างต้น AIS จึงขอเรียนแจ้งเตือนลูกค้าที่เข้ามาสอบถาม หรือ ค้นหาข้อมูล ในช่องทางเพจเฟซบุ๊ค AIS Official ให้ระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลสำคัญ ในหน้าคอมเมนท์ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดของแอคเคาท์ AIS ในเพจเฟซบุ๊ค AIS Official (https://www.facebook.com/AIS) เบื้องต้นได้ดังนี้- ต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า ในบริเวณหน้าเพจ Official และโพรไฟล์ภาพ- ต้องมีจำนวนผู้ติดตาม 5.1 ล้าน และยอดไลค์ 5 ล้าน (ณ เดือนมีนาคม 2567)- ต้องมีการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับบริการของ AIS สม่ำเสมอ เป็นต้นทั้งนี้ขอยืนยันว่า AIS ไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ค โดยหากพบลักษณะการสอบถามข้อมูลที่ผิดปกติ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ AIS Call Center 1175