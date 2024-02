แนะนำ LINE Official Notifications แจ้งเตือนสำคัญจากแบรนด์

LINE แพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้พัฒนาบริการ LINE Official Notifications หรือ LON โซลูชันส่งข้อความแจ้งเตือนบน LINE Official Account (LINE OA) โดยใช้ฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารระหว่างแบรนด์และลูกค้า ตัดความกังวลเรื่องข้อความหลอกลวงจากมิจฉาชีพโดยปัจจุบัน มีแบรนด์เริ่มใช้งานโซลูชันนี้กันไปบ้างแล้วในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น การเงิน เทคโนโลยี ประกันภัย ยานยนต์ เป็นต้น บทความนี้จึงจะพาไปรู้จัก 4 จุดเด่นสำคัญของข้อความแจ้งเตือน LINE Official Notifications เพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับมั่นใจได้ว่าข้อความที่คุณได้รับเป็นของจริง ปลอดภัย สามารถกดอ่านได้อย่างไร้กังวล1.LINE Official Notifications เป็นบริการจาก LINE ที่เปิดให้ธุรกิจ แบรนด์ และหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้งาน LINE OA สามารถสื่อสารข้อความแจ้งเตือนสำคัญกับลูกค้าได้ สร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้ ไม่พลาดข้อความแจ้งเตือนสำคัญไป สามารถดูได้ครบจบที่เดียวบน LINE OA2.บัญชีที่ใช้และรูปแบบข้อความ ผ่านการตรวจสอบ ยืนยันแหล่งที่มาได้ เพราะบัญชี LINE OA ที่สามารถใช้งาน LINE Official Notifications ได้นั้นจะต้องเป็นบัญชีรับรองหรือบัญชีพรีเมียมที่มีสัญลักษณ์โล่น้ำเงิน หรือโล่เขียวเท่านั้น และรูปแบบเนื้อหาการแจ้งเตือนสำคัญจากแต่ละแบรนด์ที่ต้องการส่งถึงผู้ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบจาก LINE ด้วยเช่นกัน3.เนื้อหาที่แบรนด์ส่งไป คือข้อความแจ้งเตือนสำคัญเฉพาะรายบุคคล เช่น แจ้งกำหนดชำระบิล แจ้งเตือนการร่วมกิจกรรม ยืนยันขั้นตอนธุรกรรม ยืนยันการจอง ซื้อสินค้า หรือการจัดส่งสินค้า เป็นต้น เมื่อได้รับขอให้มั่นใจ ข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนสำคัญสำหรับคุณ ปลอดภัย ไว้ใจได้ ไม่ใช่ข้อความสแปม หลอกลวงจากมิจฉาชีพ4.รูปแบบข้อความเด่นชัด เข้าใจง่าย แยกจากข้อความเชิงการตลาดของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน เพราะมีรูปแบบหน้าตาของข้อความแจ้งเตือนที่กำหนดโดย LINE โดยแบรนด์สามารถใช้โซลูชันนี้ส่งได้แค่ข้อความสำหรับการแจ้งเตือนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ LINE Official Notifications เป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนจากแบรนด์โดยอาศัยฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้ ดังนั้น ไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นเพื่อนกับ LINE OA ของแบรนด์นั้นๆ แล้วหรือไม่ ในการรับข้อความแจ้งเตือนครั้งแรกจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้แจ้งไว้กับหน่วยงานหรือแบรนด์ เป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนหรือผูกกับบัญชี LINE ไว้ และผู้ใช้ไม่ได้บล็อกบัญชี LINE OA ของหน่วยงานหรือแบรนด์ผู้ส่งข้อความแจ้งเตือน โดยระบบจะให้ผู้ใช้ทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์และยินยอมรับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ LINE Official Notification เพียงไม่กี่ขั้นตอน ผู้ใช้จะสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนสำคัญจากแบรนด์โปรดของคุณได้ และเพื่อความปลอดภัย ระบบจะให้ผู้ใช้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ใหม่ในทุก 180 วันสำหรับใครที่อยากเช็กให้มั่นใจ เพื่อเปิดรับข้อความแจ้งเตือนสำคัญจากแบรนด์โปรดของคุณได้ สามารถตรวจสอบในแอป LINE โดยเข้าไปที่ตั้งค่า (Settings) เลือกความเป็นส่วนตัว (Privacy) เลือกให้ข้อมูลการใช้งาน (Provide Usage Data) และเปิดการรับข้อความแจ้งเตือน (LINE Notifications Message) ให้เป็นสีเขียว เพียงเท่านี้ผู้ใช้ก็จะสามารถรับข้อความ LINE Official Notifications แจ้งเตือนสำคัญจากแบรนด์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล