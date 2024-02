Epson นำเลเซอร์ โปรเจกเตอร์ร่วมฉายกราฟิกใน Bangkok Design Week 2024 

สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 2024 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ ภาคีเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนศิลปิน นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านงานดีไซน์และกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทั่วเมืองกรุงเทพฯ ภายใต้ธีม ‘Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’ ผ่าน 3 มิติ คือ Hard Matters เมืองดีต่อกาย Heart Matters เมืองดีต่อใจ และ Design Matters เมืองออกแบบดี ชีวิตดีเอปสันได้ทำงานร่วมกับศิลปินและนักออกแบบทั้งจากภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ในการสร้างผลงานศิลปะจากเทคโนโลยี Projection Mapping เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบของการออกแบบเมืองน่าอยู่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไร้ขีดจำกัด ผ่านเอปสัน เลเซอร์โปรเจกเตอร์ ความสว่างสูง ในย่านต่างๆ 11 จุดทั่วเมืองกรุงเทพฯโดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ 1.Collective Blooms โดย 27 June Studio อาคารไปรสนียาคาร ตามหาเมล็ดดอกไม้ดิจิทัลในย่านปากคลองตลาด และนำมาปลูกร่วมกันที่กระถางดอกไม้ที่อาคารไปรสนียาคารเชิงสะพานพระปกเกล้า ผ่าน Interactive Projection Mapping2.Living in a Color ป้อมมหากาฬ ผลงาน Projection Mapping ที่นำเสนอผลงานศิลปะของศิลปินฉายบนตัวอาคารป้อมมหากาฬ ในหัวข้อ “Living in a Color” ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสแสงสีและประสบการณ์การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ โดย The Motion House พร้อมด้วย Line up พิเศษ โดย From Object To Studio, 2NERDZ, Summer & Co Studio จากประเทศไทย SEMBILAN MATAHARI, Arafura media Design จากประเทศอินโดนีเซีย และ COSCI ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3.มา/หา/กัน Join (joy) together กิจกรรม ExperienceScape นำเสนอเทคนิค New Media Art และ Projection Mapping เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในพื้นที่ปิดร้าง พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่มรดกทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และพื้นที่ (นอกเวลา) ราชการ ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี มาพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างสร้างสรรค์สำหรับทุกคน โดยร่วมมือกับศิลปินแนวหน้าทั้งไทยและต่างชาติในการออกแบบ Video Mapping สื่อสารถึงประวัติศาสตร์ และความหวังสู่อนาคต ฉายภาพบนพื้นผิวของสถาปัตยกรรม สร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยเอปสัน เลเซอร์โปรเจกเตอร์หลากหลายรุ่น ให้ย่านพระนครใน 4 พื้นที่จัดงาน ได้แก่ ประปาแม้นศรี (หลังเก่า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สวนรมณีนาถ และป้อมมหากาฬ