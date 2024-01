‘AIS 3BB FIBRE’ บุกภาคเหนือ ชูเน็ตบ้านรับ SMEs-Digital Nomad

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบรอดแบนด์ AIS กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ GPP (Gross Provincial Product) เท่ากับ 1.3 ล้านล้านบาท คิดเป็น 7.7% ของ GDP ประเทศไทย โดยรายได้ของภาคนี้หลักๆ มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยวและบริการ ประกอบกับความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเหนือจนได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่สำคัญต่อการขับเคลื่อน Creative Economy ของประเทศ“AIS 3BB FIBRE3 ยืนยันที่จะยังคงเดินหน้าสร้างอนาคตครั้งใหม่ที่พร้อมสำหรับทุกคนด้วยนวัตกรรมบรอดแบนด์ไฟเบอร์ที่จะทำให้ทุกบ้าน ทุกร้าน ทุกธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อการใช้งานเน็ตบ้านที่เป็นมากกว่าเน็ตบ้านได้แบบไร้ขีดจำกัด”โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมากต่อการยกระดับความเป็นเมือง การสร้างวิถีชีวิตดิจิทัลที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้คนขณะเดียวกัน ยังเป็นเครื่องมือเสริมการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Digital Nomad หรือหมู่คนอิสระดิจิทัลที่พบว่า ยึดหัวหาดในเชียงใหม่และภาคเหนือเพื่อเป็น Hub ในการทำงาน“การเดินทางมาโรดโชว์ในที่ภาคเหนือครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของ AIS 3BB FIBRE3 ที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ความครอบคลุมและเข้าถึงได้มากกว่าจาก MORE CONNECTIVITY ที่ครอบคลุมกว่า 4.25 ล้านครัวเรือน เข้าถึง 18 จังหวัด 204 อำเภอ และ 1,615 ตำบล”นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสที่มากกว่า MORE OPPORTUNITY ให้ผู้ประกอบการอย่างแข็งแกร่ง พร้อมส่งต่อวัฒนธรรมของภาคเหนือสู่สายตาชาวโลก ผ่านนวัตกรรมเน็ตบ้าน และโซลูชัน ด้วยแพกเกจ SME Choice สมาร์ทช้อยสุดท้ายกับ MORE HAPPINESS สุขได้มากกว่า ทั้งจากคอนเทนต์ความบันเทิงระดับโลก แพลตฟอร์มเกม ที่มาพร้อมกับแพกเกจและเราเตอร์อัจฉริยะ SMART AI GAMER รวมถึงสิทธิพิเศษจากแบรนด์ดังชั้นนำทั่วไทยที่มาร่วมกัน BOOST YOUR BRIGHTER FUTURE เพื่อลูกค้า AIS FIBRE และ 3BB ในพื้นที่ภาคเหนือแบบจัดเต็ม“ขีดความสามารถของโครงสร้างบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ตจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและคนไทยในทุกบ้าน รวมถึงภาคธุรกิจ ร้านค้า ผู้ประกอบการ ที่จะเชื่อมต่อการทำงาน และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือให้คึกคักม่วนขนาด เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”