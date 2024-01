Samsung เคาะวันเปิดตัว S24 ซีรีส์ 18 ม.ค. ก่อนรับเครื่องล็อตแรก 26 ม.ค.

โดยซัมซุงจะยกระดับมาตรฐานโทรศัพท์มือถือให้อัจริยะและล้ำไปอีกขั้นพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ New Era of Mobile AI เตรียมพบ Galaxy AI ที่จะมาเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต การเชื่อมต่อ และความสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งนวัตกรรมโทรศัพท์มือถือที่งาน Galaxy Unpacked 2024 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่เมือง San Jose ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook ของ Samsung 18 ม.ค.นี้ เวลา 01.00 น. (เวลาประเทศไทย)สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับโค้ดสิทธิพิเศษ ฟรี! เพื่อรับ The new Galaxy สุดล้ำนี้เป็นกลุ่มแรกของโลก และสิทธิพิเศษ 3 ต่อ คือ ฟรี Samsung Care+ 1 ปี ประกันจอแตกและอุบัติเหตุ มูลค่า 4,590 บาท และฟรีความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทรวมถึงโปรโมชันเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันจอง มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท เมื่อนำโค้ดที่ได้รับจากการลงทะเบียนไปจองในช่วงพรีออเดอร์เท่านั้น ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://smsng.store/hr-pr ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 มกราคม 2567 เท่านั้นโดยลูกค้ากลุ่มแรกจะได้รับเครื่องในวันที่ 26 ม.ค.67-30 ม.ค.67 ก่อนวางขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ม.ค.67 ซึ่งแน่นอนว่ากรณีที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย และโอเปอเรเตอร์สามารถเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษี e-Tax มูลค่าสูงสุด 50,000 บาทได้ด้วย