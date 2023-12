สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เมื่อเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, ธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Digital News Excellence Awards 2023) เพื่อส่งเสริมสื่อมวลชนออนไลน์ ที่มีความทุ่มเทในการทำงาน สร้างสรรค์และพัฒนาวงการข่าวออนไลน์ โดยการผลิต “ข่าวดิจิทัลคุณภาพ” ตรงกับมาตรฐานวิชาวารสารศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงได้มีการจัดให้มีงานประกาศผล มอบรางวัลพร้อมมอบโล่เกียรติยศ และเวทีเสวนา หัวข้อ “AI ในงานข่าว จุดยืนของนักข่าวมืออาชีพอยู่ตรงไหน”ซึ่งในงานเสวนามีการถกกันเกี่ยวกับการใช้ AI ในงานอย่างไรบ้าง โดย “คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล” ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้กล่าวถึงการนำ AI มาใช้ในไทยพีบีเอส อาทิ เทคโนโลยี text-to-speech, การพัฒนาผู้ประกาศข่าว Virtual, การแนะนำเนื้อหา (Content recommendation), การทำ auto rezone ชมสดแนวตั้งสำหรับรายการข่าว รวมถึงการใช้ในระบบ Social Listening” ทางด้าน ”คุณวิโรจน์ ฐานไพศาลกิจ” Production Business Director, MBCS Thailand กล่าวเสริมในด้านอุตสาหกรรมที่เป็น content studio ที่ได้นำ AI มาสร้างเป็นพิธีกร AI โดยใช้ชื่อว่า 'จิตดี' มาเป็นตัวช่วยสร้าง content และวางโครงรูป และ layout” ในด้านผู้พัฒนาเทคโนโลยี “ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย” Founder & CEO BOTNOI Group เผยว่า “AI เป็นผลิตภัณฑ์หลัก และผลิต chat bot เพื่อการตอบแบบอัตโนมัติบน social platform จนต่อยอดมาทำ AI Avatar ที่ใช้โต้ตอบในงาน event ต่าง ๆ อีกทั้งยังได้พัฒนา AI ช่วยอ่านข่าวสำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย”นอกจากนี้ ในประเด็นความท้าทายของ AI “คุณกนกพร” ยังได้เน้นย้ำว่า Digital Skill เดี๋ยวนี้เรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่ Mindset ที่จะเปิดรับการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญและผลักดันยากกว่า” “ดร.วินน์” ได้เสนอถึงการเลือกใช้คนกับทักษะที่มีอยู่ ต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่อง เวลา ที่ต้องไม่ทำให้เกิดความล่าช้า ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ตั้งแต่ต้น และเนื่องจากปรากฏการณ์ที่มีการใช้ AI มาสร้างและบิดเบือนข้อมูล (deep fake) ทางผู้ร่วมสนทนาคิดว่าการใช้ AI มาทำ content ต้องเช็คข้อมูลจากต้นทางให้ดี ต้องระวังการละเมิดความเป็นส่วนตัว PDPA และต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ รวมทั้งสำหรับคนที่ผลิต AI ยังต้องปรับจูน AI ให้ถูกศีลธรรมและไม่เอื้อต่อการหลอกลวงด้วยหลังจบการเสวนาได้เข้าสู่ช่วงการประกาศผล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” ผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้- รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลชื่อข่าว : ทวงคืนที่ดิน ‘เขากระโดง’ ตระกูลชิดชอบwww.isranews.org/article/isranews-scoop/96174-SRT-land-Distrust-debate-report.htmlชื่อองค์กร: สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย- รางวัลชมเชย 2 รางวัลชื่อข่าว : ทำไมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงกลายเป็น ‘ถังขยะของโลก’https://youtu.be/zgUns1nNmmoชื่อองค์กร: บริษัท แบ กบาล จำกัด (เครือเวิร์คพอยท์)ชื่อข่าว : น้ำท่วมกรุงเทพฯ สัญญาณเตือนจากโลก | UNCOVER: Our House is on Firehttps://youtu.be/Yb3isytSizAชื่อองค์กร: บริษัท เดอะ สแตนดาร์ด จํากัด- รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลชื่อข่าว : งมเอกสาร อยู่ยามโรงเรียน สอนอ่านเขียนควบชั้น: เปิดชีวิตครูไทยที่ไม่ใช่แค่สอนหนังสือwww.the101.world/teacher-s-lifeชื่อองค์กร: บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์- รางวัลชมเชย 2 รางวัลชื่อข่าว : เปิดแผนประทุษกรรมจากปลายสาย ‘หลอกลูก บังคับแม่’ พร้อมไขคำตอบ "ทำไมตร.ไทยปราบ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่หมดสิ้น"www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/154142ชื่อองค์กร: บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัดชื่อข่าว : เสาไฟ ไม่ถึง 1,000 ทำยังไง? "ไฟสุ่มไก่" กับ นายกฯ ปากจัด เปลี่ยนมุมมืดให้สว่างทั้งตำบลwww.tiktok.com/@tnnonline/video/7249692579044822273ชื่อองค์กร: บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด- รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลชื่อข่าว : รับมือยุคสมัยแห่งความเดียวดาย: เมื่อเราต้องอยู่อย่างเหงาเหงาในคอนโดเก่าไปจนแก่?www.the101.world/elderly-live-alone-in-condominiumชื่อองค์กร: บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์- รางวัลชมเชย 2 รางวัลชื่อข่าว : สูงวัยไร้ญาติขาดมิตร แก่ไปใครดูแลwww.theactive.net/read/alone-elderly-careชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)ชื่อข่าว : ชีวิต “ผู้ต้องขังแม่ลูกอ่อน” โซ่ตรวน 1 ปี ที่ต้องผูกลูกน้อยอยู่ใน “เรือนจำ”www.thairath.co.th/news/society/2598575ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด- รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลชื่อข่าว : นะหน้าทองศรัทธาหรืองมงายwww.facebook.com/Mono29News/videos/1968014676914193ชื่อองค์กร: บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด- รางวัลชมเชย 2 รางวัลชื่อข่าว : Diving with disabilitieswww.bangkokpost.com/video/thailand/2545711/diving-with-disabilitiesชื่อองค์กร: Bangkok Postชื่อข่าว : ทำไม “ครู” ถึงเปิด 24 ชม. “ครูกลางทะเล” ตามเด็กมาเรียนเพื่อทุนการศึกษาข้ามแผ่นดินwww.youtube.com/watch?v=evT6WFgm6_Qชื่อองค์กร: บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด- รางวัลดีเด่น 1 รางวัลชื่อข่าว : เมนส์มาแล้ว เลือกอันไหนดี? DATA ผ้าอนามัย ยี่ห้อไหนเป็นตัวมัม ตัวมารดา ตัวสูติที่สุด!www.thematter.co/science-tech/health/data-of-sanitary-pads/199754ชื่อองค์กร: บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด- รางวัลชมเชย 2 รางวัลชื่อข่าว : ปี 2565 คนกรุงสูดฝุ่นพิษ PM2.5 เทียบเท่าสูบุหรี่ 1,224 มวนwww.springnews.co.th/keep-the-world/environment/837283ชื่อองค์กร: บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ชื่อข่าว : เปิดทรัพย์สิน ‘พิธา’https://plus.thairath.co.th/topic/politics&society/103417ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด- รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลชื่อข่าว : 8 พรรคร่วมหารือ หลังเพื่อไทยรับไม้ต่อจัดตั้งรัฐบาล มีข้อสรุปเร่งหาเสียง ส.ว.-เปิดทางคุยพรรคอื่นwww.facebook.com/photo/?fbid=837155974635771ชื่อองค์กร: บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด- รางวัลชมเชย 2 รางวัลชื่อข่าว : “ครูกายแก้ว” กระแสแห่งศรัทธาwww.facebook.com/photo/?fbid=687197976772647ชื่อองค์กร: บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัดชื่อข่าว : ซ้อมเหตุกราดยิง ‘หนี ซ่อน สู้’www.facebook.com/photo/?fbid=3175688052724065ชื่อองค์กร: บริษัท เดอะ สแตนดาร์ด จํากัดทั้งนี้ตัวแทนของคณะกรรมการตัดสิน ได้ร่วมวงสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานในภาพรวมช่วงท้าย อาทิ “ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์” รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, “คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม” อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, “คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์” Chief Product Officer, Pantip.com, “คุณกล้า ตั้งสุวรรณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ “คุณมงคล บางประภา” ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาข่าวของสื่อที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวดว่า “สื่อควรมีการวางแผนทำข่าวแบบลงลึก หรือวางแผนในระยะยาว และจับกลุ่มเนื้อหาเฉพาะทาง” นอกจากนี้ยังได้เสนอว่า “ในการนำเสนอข่าวสาร สื่อควรเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาควบคู่ไปด้วย ส่วนข่าวประเภทวิดีโอควรถ่ายทอดในเนื้อหาที่บอกเล่าด้วยตัวหนังสือไม่ได้ และในกรณีที่เป็นภาพข่าวที่ดี ก็อาจไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายภาพใด ๆ เพิ่มเติม”ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมพัฒนาคุณภาพข่าวดิจิทัลให้การสนับสนุนรางวัลและเข้าร่วมงาน ได้แก่ “คุณธานี ลิมปนารมณ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), “คุณเทินพันธ์ แพนสมบัติ” ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, “คุณสุวพีร์ ลือสิริพรกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BEM, “คุณสรรวรส พุทธเจริญลาภ” ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดรถเล็ก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ “คุณสุนันท์ธนา จันทร์พานิช” รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสินสามารถรับชมบรรยากาศงานรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Digital News Excellence Awards 2023)ย้อนหลังได้ทาง http://fb.watch/oDVnVuQu-k