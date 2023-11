True-dtac แจกเน็ตโรมมิ่ง 1GB ฟรี 1 วัน สมัครฟรีภายใน 31 ม.ค.67

ดีแทค ทรู จัดของขวัญสุดพิเศษให้ลูกค้าท่องโลกกว้าง แบบยิ้มกว้างที่สุดไปด้วยกัน แม้ยังไม่ได้ซื้อบริการโรมมิ่งใดๆ ก็สามารถทดลองและเพลิดเพลินกับเน็ตแรงบนเครือข่ายต่างประเทศอันดับ 1 ทั่วโลกได้ เพราะเรามอบเน็ตโรมมิ่งฟรี 1GB นาน 1 วันเต็ม ให้เล่นเน็ต เร็ว แรง ไม่มีสะดุด แชร์ความสุขได้ทุกโมเมนต์จากทุกทวีปทั่วโลก ง่ายๆ เพียง กด USSD ลูกค้าทรู ทั้งรายเดือนและเติมเงิน กด *118*901# โทร.ออก / ลูกค้าดีแทค ทั้งรายเดือนและเติมเงิน *399*901# โทร.ออก (จำนวน 1 สิทธิต่อ 1 หมายเลข) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567 หรือตลอดระยะเวลาแคมเปญ…ตอกย้ำ Better Together รวมกันแล้วได้มากกว่าเดิมสำหรับลูกค้าทรู สามารถกดทำรายการโดยสิทธิพิเศษฟรีอินเทอร์เน็ตเที่ยวทั่วโลก จำนวน 1GB นี้ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิได้ 1 วัน โดยเริ่มนับจากวันและเวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ และจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายตามที่ระบุใน SMS โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบวัน (24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทยโดยแพกเกจมีผลทันที หลังจากกดรับสิทธิ ซึ่งต้องกดรับสิทธิก่อนเดินทางในประเทศไทยเท่านั้นส่วนลูกค้าดีแทคกดทำรายการ โดยสิทธิพิเศษฟรีอินเทอร์เน็ตเที่ยวทั่วโลก จำนวน 1GB นี้ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิได้ 1 วัน โดยแพกเกจมีผลเมื่อมีการใช้งานในต่างประเทศ ภายใน 30 วัน หลังจากกดรับสิทธิ และจะสิ้นสุดตามวันและเวลาที่ระบุใน SMS โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบ (24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทยทั้งนี้ แพกเกจมีผลเมื่อมีการใช้งานในต่างประเทศ ภายใน 30 วัน หลังจากกดรับสิทธิ โดยต้องกดรับสิทธิก่อนเดินทางในประเทศไทยเท่านั้นนอกจากนี้ ยังมีแพกเสริมเน็ตต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าดีแทค ทรู ได้สัมผัสประสบการณ์โรมมิ่งที่ต่างประเทศทุกทวีปทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง เน็ตจุใจสูงสุด 15GB ราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาท รับฟรี! ประกันการเดินทาง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ให้ลูกค้าได้ท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างมั่นใจ! ไปกับทรู ดีแทคลูกค้าทรู : สมัครแพกเสริมเน็ตต่างประเทศ TRUE TRAVEL PACK สะดวก ง่ายที่แอป true iService รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.true.th/ir/index.htmlลูกค้าดีแทค : สมัครแพกเสริมเน็ตต่างประเทศ dtac GO Travel สะดวก ง่ายที่แอป dtac app รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dtac.co.th/irยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าที่สมัครแพกเกจโรมมิ่งบนเครือข่าย 5G อัจฉริยะ ทั้งแพกเกจ TRAVEL PACK หรือ TRAVEL SIM จากทรู และแพกเกจ GO Travel หรือ SIM GO INTER จากดีแทค จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำมากมาย