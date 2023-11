ทรูออนไลน์ชู Your Everyday Connect Tech เดินหน้าสานต่อพันธกิจหลัก ขับเคลื่อน Digital Economy ให้สังคมไทย

ล่าสุด ของไทพ์วันแล็บ บริษัทวิจัยการตลาดในประเทศไทย ร่วมกับมาร์เก็ตบัซซ บริษัทวิจัยการตลาดผ่านโมบายระดับโลก รายงานว่าทรูออนไลน์ได้คะแนนสูงสุดครองแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค โดยเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบมากที่สุด (Most Liked Brand) รวมทั้งเป็นแบรนด์ที่ครองความเป็นผู้นำอันดับ 1 (Brand Leadership) ด้วยผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดกล่าวว่า "เป็นเรื่องที่น่ายินดีทรูออนไลน์ เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค และได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลกอย่าง World Branding Awards จากประเทศอังกฤษ 6 ปีซ้อน และรางวัล “บรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย” และ “อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ดีที่สุด” จาก nPerf สถาบันวัดผลคุณภาพความเร็วชั้นนำจากฝรั่งเศส ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำบทบาทผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์อัจฉริยะอันดับ 1 ที่อยู่คู่คนไทยด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานที่สุดกว่า 20 ปี ทรูออนไลน์ในฐานะผู้นำ ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดีสุดมาตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทย สร้างมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าเทียบชั้นระดับโลก ตลอดจนขยายโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันทรูออนไลน์ ยกระดับบริการไฟเบอร์ให้พร้อมรองรับได้ครอบคลุมมากที่สุดในไทยถึง 19 ล้านครัวเรือน ซึ่งนับเป็นความครอบคลุมของโครงข่ายขนาดใหญ่ที่สุด ตอกย้ำความเชื่อของแบรนด์ว่า เทคโนโลยีที่ดีที่สุด จะต้องเชื่อมต่อเพื่อทำให้ชีวิตของทุกคนดียิ่งขึ้นในทุกวัน “Your Everyday Connect Tech” และขับเคลื่อนสังคมไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มที่ทรูออนไลน์ จึงพร้อมเดิมหน้าเชื่อมต่อเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของคนไทย ที่นอกเหนือจากความครอบคลุมด้านโครงข่าย ต้องครบทุกมิติของชีวิตยุคดิจิทัล ด้วย1.มิติของความเร็วแรง เสถียรที่สุดด้วยระบบ AI Detection ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมดูแลช่องสัญญาณให้ลื่นไหลต่อเนื่อง 24 ชม. และเสริมการทำงานของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจจับความผิดปกติ แจ้งเตือนได้ทันที เป็นแบรนด์เดียวที่กล้ารับประกันเน็ตแรงครอบคลุมทั่วบ้าน เมื่อติดตั้งแพกเกจตามคำแนะนำของช่างทรู และยังครอบคลุมการให้บริการแบบ End to End ด้วย International Gateway และ Strategic Fiber Optic partners ให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศด้วยสัญญาณคุณภาพ พร้อมให้บริการครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย 77 จังหวัด กว่า 19 ล้านครัวเรือน2.มิติใหม่ของแพกเกจที่เลือกได้ตามใจ พร้อมความบันเทิงระดับโลกจุใจ โดนใจทุกเจน ทั้งพรีเมียร์ลีก หนังดัง ซีรีส์ฮิต และแอปดัง มาพร้อม IoT Solution : Smart home Smart living ทั้งอุปกรณ์ IoT กล้อง CCTV พร้อม Cloud Service ตรวจจับได้ทุกความเคลื่อนไหวและดูได้แบบเรียลไทม์ และดูย้อนหลังผ่านแอป TrueX ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าดีแทค ทรู แบบรายเดือน สมัครบริการเน็ตบ้านทรูออนไลน์รับส่วนลดค่าบริการ 200 บาท ทุกเดือนตลอดอายุการใช้งาน และรับฟรีเน็ตมือถือ 5G เต็มสปีด 20 GB3.: มิติของการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด ด้วยช่างคุณภาพพร้อมดูแล 24 ชม. และ One stop Self Service Application บนแอป iService ให้คุณตรวจสอบ ปรับความเร็ว หรือแก้ไขปัญหาสัญญาณเบื้องต้น นัดช่างเพื่อเข้าซ่อม และติดตามสถานะบริการแบบเรียลไทม์ tracking4.มิติของสิทธิพิเศษที่คัดสรรอย่างดีที่สุด กับ Happiness Express ลูกค้าสามารถใช้ทรูพอยท์ อิ่ม ชอป เพลิน ครอบคลุมร้านค้าเพิ่ม 5 เท่า! พร้อมลุ้นรถ Tesla ทองคำ มือถือ และรางวัลอื่นๆ5.มิติของความปลอดภัยที่ดีที่สุด ที่แรก และที่เดียวในโลก ที่ให้บริการ IOT โฮมโซลูชัน ฟรีกล้อง CCTV จาก TrueX ฟรีประกันที่อยู่อาศัย และประกันชีวิต เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ทุกคนในบ้านสนใจสมัครได้ที่ทรูช็อป ดีแทคช็อปทุกสาขา และตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true/th/trueonline หรือโทร.0-2700-8000#TrueOnline #เน็ตบ้านทรูดีที่สุดเพื่อที่สุดของทุกคน