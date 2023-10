ทรูมันนี่ x แอสเซนด์ บิท แจ้งเกิด ABC Loyalty 3.0 ดึงบล็อกเชนยกระดับ CRM

ทรูมันนี่ จับมือ แอสเซนด์ บิท เปิดตัวโปรแกรม CRM รูปแบบใหม่ล่าสุด “ABC Loyalty 3.0” การันตีนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้พัฒนากิจกรรมพิเศษกับลูกค้าบน ShopRewards+ by TrueMoney ยกระดับระบบสมาชิกและสะสมสิทธิพิเศษของร้านค้าต่างๆ บนแอปทรูมันนี่นายสุทธิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ TrueMoney for Business บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด และนายอานนท์ รังสิมาพรนุกูล หัวหน้าฝ่ายการเงินและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด ได้ร่วมเปิดตัวความร่วมมือล่าสุด โดยจากข้อมูลปัจจุบันพบว่า ผู้บริโภคในประเทศไทยสนใจโปรแกรมสะสมคะแนน CRM ต่างๆ เป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เกือบ 60% เห็นว่า ระบบ Loyalty Program ในปัจจุบัน ไม่ตรงใจและใช้งานยาก ทำให้ไม่เห็นคุณค่ามากนักที่จะใช้ระบบสะสมคะแนนเหล่านี้ปัจจุบัน ทรูมันนี่ มีดีกรีเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจับมือกับ บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด (Ascend Bit Company) หรือ ABC ที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้นำไปสู่การเปิดตัว โปรแกรม CRM รูปแบบใหม่ล่าสุด ผ่านโปรแกรม “ABC Loyalty 3.0” เพื่อช่วยให้ทรูมันนี่ สามารถสร้างกิจกรรมพิเศษกับลูกค้าบน ShopRewards+ by TrueMoney ซึ่งเป็นระบบสมาชิกและสะสมสิทธิพิเศษของร้านค้าต่างๆ บนแอปทรูมันนี่ผลจากความร่วมมือนี้ ทรูมันนี่ ได้เปิดตัวฟีเจอร์ร่วมทำภารกิจลุ้นรางวัลบน ShopRewards+ by TrueMoney ให้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกร้านค้ามาร่วมสนุกทำภารกิจที่กำหนดและเลือกรับของรางวัลได้ โดยฟีเจอร์ดังกล่าวได้นำโปรแกรม ABC Loyalty 3.0 ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain, Web 3 และ Digital Collection มาใช้ เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดของการทำ CRM รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม (Customer Engagement) และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้า ผ่านการใช้ Gamification Featureในส่วน บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด การพัฒนาโปรแกรม ABC Loyalty 3.0 เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและร้านค้าต่างๆ มีเครื่องมือในการออกแบบระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM program) และสร้างแคมเปญที่หลากหลายได้เองอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้นสำหรับการนำโปรแกรม Smart Contract ของ Blockchain มาใช้ จะทำให้ลูกค้าธุรกิจสามารถกำหนดเงื่อนไขของแคมเปญ การนำเสนอสิทธิประโยชน์ และบริการที่ตรงความต้องการกับลูกค้า เพื่อมอบสิทธิพิเศษที่หลากหลาย เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่กำหนด.