ทรู-ดีแทคจัดใหญ่ส่งมอบ iPhone 15 ให้ลูกค้ากลุ่มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเดินหน้าสรรหาสิ่งพิเศษมอบให้ลูกค้าทั้งทรูและดีแทคอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Better Together ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน” เพราะการรวมกันของทรูดีแทคเป็นการผสานพลังและจุดแข็งที่ทำให้เรามีความแข็งแกร่งพร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และคุณภาพสัญญาณที่ดียิ่งขึ้นทั้งโทร.และเน็ตที่เร็ว แรง เสถียร ไม่สะดุด การันตีด้วยรางวัลระดับโลก ตลอดจนศักยภาพในการสร้างสรรค์ และทลายทุกขีดจำกัดกว่าที่เคยมีมา จึงเป็นที่มาของปรากฏการณ์ส่งมอบ iPhone 15 อย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับข้อเสนอแบบจัดเต็มยิ่งกว่าที่เคยมีมา ไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 128GB เริ่มต้น 0 บาท เมื่อนำ iPhone 14 128GB สภาพเกรด A มาแลกซื้อ พร้อมสมัครแพกเกจรายเดือน 1,999 บาทขึ้นไป (สัญญา 18 เดือน) หรือ iPhone 15 Pro 128GB เริ่มต้น 8,900 บาท เมื่อนำ iPhone 14 Pro 128GB สภาพเกรด A มาแลกซื้อ พร้อมสมัครแพกเกจรายเดือน 1,499 บาทขึ้นไป (สัญญา 18 เดือน) และสิทธิพิเศษมากมาย เช่น ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 500 บาท เมื่อผ่อนชำระผ่าน True Money Pay Next Extra ผ่อนสบายสูงสุด 48 เดือน ดูฟรี ทรู พรีเมียร์ลีก ตลอดฤดูกาล 2023/24 ผ่านแอปทรูไอดี เมื่อสมัครแพกเกจที่กำหนด และดีลสุดปัง True Protech 6 เดือน ฟรี 6 เดือน ใส่ใจทุกเครื่อง ครบทุกการดูแล และรับส่วนลด dtac Mobile Care 50% สำหรับลูกค้าดีแทค”พร้อมกันนี้ เพื่อฉลองลูกค้าทรู-ดีแทคกลุ่มแรกที่ได้เป็นเจ้าของ iPhone 15 พร้อมกับสาวก iPhone หลายๆ ประเทศทั่วโลก ทรู - ดีแทค จัดงาน “True dtac Thailand’s First iPhone 15 with Groundbreaking Network - Exclusive Live Pick up” พร้อมถ่ายทอดสด การส่งมอบเครื่องพร้อมกันทุกภาคทั่วไทย จากดีแทคฮอลล์ จามจุรีสแควร์ และทรูช็อปอีก 4 ภาค ทั้งภาคเหนือ ที่ทรูช็อปศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน ที่ทรูช็อปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ภาคกลาง ที่ทรูช็อป เซ็นทรัล ชลบุรี และภาคใต้ ที่ทรูช็อป เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ส่งตรงสู่ทรูแบรนดิ้งช้อป ไอคอนสยาม ให้สาวก iPhone ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สุดพิเศษ และตื่นตาตื่นใจไปพร้อมๆ กับคนไทยกลุ่มแรกที่ได้แกะกล่องและสัมผัสนวัตกรรมแห่งศตวรรษ และพิเศษยิ่งขึ้น ยังมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกงฟรี พร้อมที่พัก เพื่อร่วมเชียร์ True BUFC กับการแข่งขัน AFC ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร 15 รางวัล ยิ่งไปกว่านั้นผู้ชม Live ร่วมสนุกตอบคำถาม รับเสื้อ iPhone 15 Limited Edition จาก True dtac จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 500,000 บาทอีกด้วยงาน “True dtac Thailand’s First iPhone 15 with Groundbreaking Network - Exclusive Live Pick up” มีเซเลบคนดัง เช่น เซ้นต์-ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา อร-พัศชนันท์ เจียจิรโชติ อดีตสมาชิก BNK48 ซี-ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ เจ้าหญิงไอที ชล วจนานนท์ TNN Tech Report และกูรูผลิตภัณฑ์ Apple ชื่อดัง เอ็ม-ขจร เจียรนัยพานิชย์ @Khajochi ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MacThai.com รวมทั้งสาวก iPhone ร่วมงานอย่างคับคั่งดูรายละเอียดเกี่ยวกับ iPhone 15 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.true.th/apple/iphone-15 สำหรับลูกค้าทรู และ https://www.dtac.co.th/apple สำหรับลูกค้าดีแทค หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th